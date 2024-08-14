Вице-премьер Сербии заявил, что не является "русским агентом"
Вице-премьер Вулин: отношения с РФ имеют ключевое значение для сохранения Сербии
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не является "русским агентом", но считает, что отношения с Россией имеют ключевое значение для Сербии.
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"Мои отношения с Россией таковы не потому, что я какой-то "русский агент". Они таковы, потому что я считаю, что отношения с РФ имеют ключевое значение для сохранения Сербии. Если бы Россия не выстояла все эти века, не было бы и Сербии. Если сейчас СВО и все что происходит завершится плохо для России, и она будет развалена, неужели кто-то думает, что Сербия уцелеет? Ее не станет, у нас нет выбора. Поэтому я и не собираюсь менять свою политику", - заявил замглавы сербского правительства в разговоре с агентством.
Он вошел в состав кабмина страны, утвержденный Скупщиной (парламентом) 2 мая.
В июле 2023 года США ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА) Александра Вулина, который затем подал в отставку. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).