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Вице-премьер Сербии заявил, что не является "русским агентом" - РИА Новости, 14.08.2024
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10:43 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/serbiya-1966104041.html
Вице-премьер Сербии заявил, что не является "русским агентом"
Вице-премьер Сербии заявил, что не является "русским агентом" - РИА Новости, 14.08.2024
Вице-премьер Сербии заявил, что не является "русским агентом"
Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не является "русским агентом", но считает, что отношения с Россией имеют ключевое... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:43
2024-08-14T10:43
в мире
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россия
сша
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БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не является "русским агентом", но считает, что отношения с Россией имеют ключевое значение для Сербии. "Мои отношения с Россией таковы не потому, что я какой-то "русский агент". Они таковы, потому что я считаю, что отношения с РФ имеют ключевое значение для сохранения Сербии. Если бы Россия не выстояла все эти века, не было бы и Сербии. Если сейчас СВО и все что происходит завершится плохо для России, и она будет развалена, неужели кто-то думает, что Сербия уцелеет? Ее не станет, у нас нет выбора. Поэтому я и не собираюсь менять свою политику", - заявил замглавы сербского правительства в разговоре с агентством. Он вошел в состав кабмина страны, утвержденный Скупщиной (парламентом) 2 мая. В июле 2023 года США ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА) Александра Вулина, который затем подал в отставку. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
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в мире, сербия, россия, сша, александр вулин
В мире, Сербия, Россия, США, Александр Вулин
Вице-премьер Сербии заявил, что не является "русским агентом"

Вице-премьер Вулин: отношения с РФ имеют ключевое значение для сохранения Сербии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что не является "русским агентом", но считает, что отношения с Россией имеют ключевое значение для Сербии.
«
"Мои отношения с Россией таковы не потому, что я какой-то "русский агент". Они таковы, потому что я считаю, что отношения с РФ имеют ключевое значение для сохранения Сербии. Если бы Россия не выстояла все эти века, не было бы и Сербии. Если сейчас СВО и все что происходит завершится плохо для России, и она будет развалена, неужели кто-то думает, что Сербия уцелеет? Ее не станет, у нас нет выбора. Поэтому я и не собираюсь менять свою политику", - заявил замглавы сербского правительства в разговоре с агентством.
Он вошел в состав кабмина страны, утвержденный Скупщиной (парламентом) 2 мая.
В июле 2023 года США ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА) Александра Вулина, который затем подал в отставку. Вулин занимал пост директора БИА с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года. До этого - министр обороны Сербии (2017-2020) и министр внутренних дел Сербии (2020-2022).
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