https://ria.ru/20240814/serbija-1966075843.html

В Сербии объяснили популярность Путина в Западной Европе

В Сербии объяснили популярность Путина в Западной Европе - РИА Новости, 14.08.2024

В Сербии объяснили популярность Путина в Западной Европе

Популярность президента РФ Владимира Путина в Западной Европе и даже ФРГ объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T07:37

2024-08-14T07:37

2024-08-14T07:37

россия

западная европа

германия

владимир путин

александр вулин

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Популярность президента РФ Владимира Путина в Западной Европе и даже ФРГ объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских, никогда они их не любили, ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после. Но они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет", - заявил Вулин.

https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html

россия

западная европа

германия

сербия

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россия, западная европа, германия, владимир путин, александр вулин, сербия, в мире