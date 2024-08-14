https://ria.ru/20240814/serbija-1966075843.html
В Сербии объяснили популярность Путина в Западной Европе
В Сербии объяснили популярность Путина в Западной Европе - РИА Новости, 14.08.2024
В Сербии объяснили популярность Путина в Западной Европе
Популярность президента РФ Владимира Путина в Западной Европе и даже ФРГ объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:37
2024-08-14T07:37
2024-08-14T07:37
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БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Популярность президента РФ Владимира Путина в Западной Европе и даже ФРГ объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских, никогда они их не любили, ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после. Но они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет", - заявил Вулин.
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россия, западная европа, германия, владимир путин, александр вулин, сербия, в мире
Россия, Западная Европа, Германия, Владимир Путин, Александр Вулин, Сербия, В мире
В Сербии объяснили популярность Путина в Западной Европе
Вице-премьер Сербии Вулин: люди на Западе видят в России близкие им ценности
БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Популярность президента РФ Владимира Путина в Западной Европе и даже ФРГ объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских, никогда они их не любили, ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после. Но они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет", - заявил Вулин.