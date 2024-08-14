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На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе - РИА Новости, 14.08.2024
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04:12 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/sel-1966064092.html
На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе
На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе - РИА Новости, 14.08.2024
На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе
Три селя сошли в среду утром на участки автодороги в Невельском районе Сахалина, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:12
2024-08-14T04:12
происшествия
невельский район
сахалин
невельск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг – РИА Новости. Три селя сошли в среду утром на участки автодороги в Невельском районе Сахалина, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в Telegram-канале. "В Невельском районе утром 14 августа на 9-м километре и 15-м километре автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск сошли сели, которые заблокировали проезд", – говорится сообщении ведомства. По информации регионального минтранса, на места происшествий оперативно отправлена спецтехника. В настоящее время проезд на участках автомобильной дороги обеспечен, проезжая часть от грязевых масс очищена. Сейчас продолжается расчистка участка на 28-м километре трассы Невельск – Шебунино, движение по которому затруднено. Ранее региональный главк МЧС России объявил на среду экстренное предупреждение из-за сильных дождей в семи муниципалитетах юга Сахалина, в том числе Невельском районе.
https://ria.ru/20240805/elektrosnabzhenie-1964052840.html
https://ria.ru/20240813/preduprezhdenie-1965877214.html
невельский район
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происшествия, невельский район, сахалин, невельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Невельский район, Сахалин, Невельск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе

В Невельском районе Сахалина три селя сошли на участки дороги

© Фото : Алексей Шабельник/ВКонтактеМесто схода селевых масс в Невельском районе Сахалина
Место схода селевых масс в Невельском районе Сахалина - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Алексей Шабельник/ВКонтакте
Место схода селевых масс в Невельском районе Сахалина
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг – РИА Новости. Три селя сошли в среду утром на участки автодороги в Невельском районе Сахалина, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в Telegram-канале.
"В Невельском районе утром 14 августа на 9-м километре и 15-м километре автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск сошли сели, которые заблокировали проезд", – говорится сообщении ведомства.
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По информации регионального минтранса, на места происшествий оперативно отправлена спецтехника. В настоящее время проезд на участках автомобильной дороги обеспечен, проезжая часть от грязевых масс очищена. Сейчас продолжается расчистка участка на 28-м километре трассы Невельск – Шебунино, движение по которому затруднено.
Ранее региональный главк МЧС России объявил на среду экстренное предупреждение из-за сильных дождей в семи муниципалитетах юга Сахалина, в том числе Невельском районе.
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
На Колыме предупредили о непогоде
Вчера, 11:09
 
ПроисшествияНевельский районСахалинНевельскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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