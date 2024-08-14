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На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе
На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе - РИА Новости, 14.08.2024
На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе
Три селя сошли в среду утром на участки автодороги в Невельском районе Сахалина, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:12
2024-08-14T04:12
2024-08-14T04:12
происшествия
невельский район
сахалин
невельск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг – РИА Новости. Три селя сошли в среду утром на участки автодороги в Невельском районе Сахалина, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в Telegram-канале. "В Невельском районе утром 14 августа на 9-м километре и 15-м километре автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск сошли сели, которые заблокировали проезд", – говорится сообщении ведомства. По информации регионального минтранса, на места происшествий оперативно отправлена спецтехника. В настоящее время проезд на участках автомобильной дороги обеспечен, проезжая часть от грязевых масс очищена. Сейчас продолжается расчистка участка на 28-м километре трассы Невельск – Шебунино, движение по которому затруднено. Ранее региональный главк МЧС России объявил на среду экстренное предупреждение из-за сильных дождей в семи муниципалитетах юга Сахалина, в том числе Невельском районе.
https://ria.ru/20240805/elektrosnabzhenie-1964052840.html
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происшествия, невельский район, сахалин, невельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Невельский район, Сахалин, Невельск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе
В Невельском районе Сахалина три селя сошли на участки дороги