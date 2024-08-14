https://ria.ru/20240814/sel-1966064092.html

На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе

На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе - РИА Новости, 14.08.2024

На юге Сахалина три селя заблокировали движение на трассе

Три селя сошли в среду утром на участки автодороги в Невельском районе Сахалина, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T04:12

2024-08-14T04:12

2024-08-14T04:12

происшествия

невельский район

сахалин

невельск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг – РИА Новости. Три селя сошли в среду утром на участки автодороги в Невельском районе Сахалина, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в Telegram-канале. "В Невельском районе утром 14 августа на 9-м километре и 15-м километре автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск сошли сели, которые заблокировали проезд", – говорится сообщении ведомства. По информации регионального минтранса, на места происшествий оперативно отправлена спецтехника. В настоящее время проезд на участках автомобильной дороги обеспечен, проезжая часть от грязевых масс очищена. Сейчас продолжается расчистка участка на 28-м километре трассы Невельск – Шебунино, движение по которому затруднено. Ранее региональный главк МЧС России объявил на среду экстренное предупреждение из-за сильных дождей в семи муниципалитетах юга Сахалина, в том числе Невельском районе.

https://ria.ru/20240805/elektrosnabzhenie-1964052840.html

https://ria.ru/20240813/preduprezhdenie-1965877214.html

невельский район

сахалин

невельск

россия

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происшествия, невельский район, сахалин, невельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия