https://ria.ru/20240814/sapanyuk-1966204834.html

Сапанюк: почти 460 двоен родилось в Подмосковье с начала года

Сапанюк: почти 460 двоен родилось в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 14.08.2024

Сапанюк: почти 460 двоен родилось в Подмосковье с начала года

Почти 460 двоен и четыре тройни родилось в перинатальных центрах Подмосковья с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:44

2024-08-14T16:44

2024-08-14T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

дети

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Почти 460 двоен и четыре тройни родилось в перинатальных центрах Подмосковья с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "С начала года в Подмосковье родилось 456 двоен и четыре тройни. В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности, открываются центры грудного вскармливания и многое другое", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве добавили, что в Московской области работают шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии.

https://ria.ru/20240814/uroki-1966183489.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, дети