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Сапанюк: почти 460 двоен родилось в Подмосковье с начала года
Сапанюк: почти 460 двоен родилось в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 14.08.2024
Сапанюк: почти 460 двоен родилось в Подмосковье с начала года
Почти 460 двоен и четыре тройни родилось в перинатальных центрах Подмосковья с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:44
2024-08-14T16:44
2024-08-14T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
дети
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Почти 460 двоен и четыре тройни родилось в перинатальных центрах Подмосковья с начала года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "С начала года в Подмосковье родилось 456 двоен и четыре тройни. В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности, открываются центры грудного вскармливания и многое другое", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве добавили, что в Московской области работают шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии.
https://ria.ru/20240814/uroki-1966183489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Дети