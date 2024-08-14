https://ria.ru/20240814/samolety-1966165871.html

Во Франции разбились два истребителя

Во Франции разбились два истребителя - РИА Новости, 14.08.2024

Во Франции разбились два истребителя

Два истребителя разбились на востоке Франции, пишет газета Est Republicain. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:00

2024-08-14T15:00

2024-08-14T17:31

в мире

франция

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ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости. Два истребителя разбились на востоке Франции, пишет газета Est Republicain."Два самолета Mirage ВВС разбились в среду утром в секторе коммуны Отрвиль, на границе департаментов Вогезы и Мёрт-и-Мозель", — говорится в статье.По информации издания, на борту были три человека.Позже министр обороны Себастьян Лекорню уточнил, что это были истребители Rafale из эскадрильи "Аквитания", а не Mirage.Как передает телеканал BFMTV, самолеты, вылетевшие с авиабазы Сент-Дизье в департаменте Верхняя Марна, столкнулись в воздухе. Пилот одного из них успел катапультироваться, его нашли живым. На борту другого самолета были инструктор и пилот-курсант, их продолжают искать.

https://ria.ru/20240529/f-35-1949031922.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция