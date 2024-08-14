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Во Франции разбились два истребителя - РИА Новости, 14.08.2024
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15:00 14.08.2024 (обновлено: 17:31 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/samolety-1966165871.html
Во Франции разбились два истребителя
Во Франции разбились два истребителя - РИА Новости, 14.08.2024
Во Франции разбились два истребителя
Два истребителя разбились на востоке Франции, пишет газета Est Republicain. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:00
2024-08-14T17:31
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ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости. Два истребителя разбились на востоке Франции, пишет газета Est Republicain."Два самолета Mirage ВВС разбились в среду утром в секторе коммуны Отрвиль, на границе департаментов Вогезы и Мёрт-и-Мозель", — говорится в статье.По информации издания, на борту были три человека.Позже министр обороны Себастьян Лекорню уточнил, что это были истребители Rafale из эскадрильи "Аквитания", а не Mirage.Как передает телеканал BFMTV, самолеты, вылетевшие с авиабазы Сент-Дизье в департаменте Верхняя Марна, столкнулись в воздухе. Пилот одного из них успел катапультироваться, его нашли живым. На борту другого самолета были инструктор и пилот-курсант, их продолжают искать.
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в мире, франция
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Во Франции разбились два истребителя

Est Republicain: на востоке Франции разбились два истребителя

© Фото : Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle Сотрудники жандармерии Франции в департаменте Мёрт-и-Мозель
Сотрудники жандармерии Франции в департаменте Мёрт-и-Мозель - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle
Сотрудники жандармерии Франции в департаменте Мёрт-и-Мозель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости. Два истребителя разбились на востоке Франции, пишет газета Est Republicain.
"Два самолета Mirage ВВС разбились в среду утром в секторе коммуны Отрвиль, на границе департаментов Вогезы и Мёрт-и-Мозель", — говорится в статье.
По информации издания, на борту были три человека.
Позже министр обороны Себастьян Лекорню уточнил, что это были истребители Rafale из эскадрильи "Аквитания", а не Mirage.
Как передает телеканал BFMTV, самолеты, вылетевшие с авиабазы Сент-Дизье в департаменте Верхняя Марна, столкнулись в воздухе. Пилот одного из них успел катапультироваться, его нашли живым. На борту другого самолета были инструктор и пилот-курсант, их продолжают искать.
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