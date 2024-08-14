https://ria.ru/20240814/samolet-1966054544.html

В Белоруссии рассказали о создании самолета "Освей"

В Белоруссии рассказали о создании самолета "Освей" - РИА Новости, 14.08.2024

В Белоруссии рассказали о создании самолета "Освей"

Облик разрабатываемого белорусско-российского 19-местного самолета "Освей" практически готов, сообщил начальник управления Государственного военно-промышленного РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:50

2024-08-14T00:50

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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Облик разрабатываемого белорусско-российского 19-местного самолета "Освей" практически готов, сообщил начальник управления Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Стефанович. "Сейчас идет стадия технического проекта. Облик самолета практически готов. Первые испытания планируются на 2025-2026 год", - сказал он телеканалу "Беларусь 1". Москва и Минск подписали 15 апреля межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей". Технический облик белорусско-российского самолета "Освей" утвердят в сентябре, сообщал в мае главный инженер 558-го авиационного ремонтного завода (Барановичи, Брестская область Белоруссии) Андрей Тучин. Ранее заявлялось, что испытания двух опытных образцов белорусско-российского самолета "Освей" пройдут в 2026-2027 годах. На белорусском заводе говорили, что в России имеется гарантированный предзаказ на 178 самолетов типа "Освей", из них 89 планируется собирать на белорусском заводе с перспективой расширения выпуска пилотируемой авиатехники.

https://ria.ru/20240813/minoborony-1965863650.html

https://ria.ru/20240801/belorussija-1963522306.html

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