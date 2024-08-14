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Второй пляж на Сахалине получил категорию "Синий флаг" - РИА Новости, 14.08.2024
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11:08 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/sakhalin-1966105734.html
Второй пляж на Сахалине получил категорию "Синий флаг"
Второй пляж на Сахалине получил категорию "Синий флаг" - РИА Новости, 14.08.2024
Второй пляж на Сахалине получил категорию "Синий флаг"
Пляж "Садовники" Холмского района на юге Сахалина прошел федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества и получил высшую категорию... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:08
2024-08-14T11:08
сахалинская область
валерий лимаренко
холмский район
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг – РИА Новости. Пляж "Садовники" Холмского района на юге Сахалина прошел федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества и получил высшую категорию "Синий флаг", сообщил РИА Новости министр туризма региона Артем Лазарев. "Первым сертифицированным пляжем в Сахалинской области в конце июня была признана территория отдыха "Охота" в селе Охотское Корсаковского района на юге Сахалина. Кстати, он вошел в список лучших пляжей России. Теперь высокий статус подтвердили и "Садовники", уже заслужившие у отдыхающих со всего острова "флаг популярности", - рассказал глава регионального минтуризма. По словам Лазарева, присвоение высшей категории "Садовникам" является подтверждением грамотной работы администрации Холмского района по развитию зон отдыха у воды. Создать комфортные территории для пляжного отдыха местным жителям поручил властям муниципалитета губернатор Валерий Лимаренко. "Синий флаг" пляжа предполагает наличие ряда критериев: это чистая морская вода, безопасность, доступная среда и наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Территория должна иметь входную группу, парковочную зону, освещение, деревянные настилы, спасательную вышку, кабины для переодевания, лежаки, зонты, душевые и быть доступной для всех категорий граждан, в том числе для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями передвижения. Подтверждать высокую квалификацию необходимо раз в два года.
https://ria.ru/20240807/sakhalin-1964572785.html
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сахалинская область
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Артем Смирнов
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сахалинская область, валерий лимаренко, холмский район, сахалин
Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Холмский район, Сахалин

Второй пляж на Сахалине получил категорию "Синий флаг"

© Фото : Министерство туризма Сахалинской областиВторой пляж на Сахалине получил категорию "Синий флаг"
Второй пляж на Сахалине получил категорию Синий флаг - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Министерство туризма Сахалинской области
Второй пляж на Сахалине получил категорию "Синий флаг"
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг – РИА Новости. Пляж "Садовники" Холмского района на юге Сахалина прошел федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества и получил высшую категорию "Синий флаг", сообщил РИА Новости министр туризма региона Артем Лазарев.
"Первым сертифицированным пляжем в Сахалинской области в конце июня была признана территория отдыха "Охота" в селе Охотское Корсаковского района на юге Сахалина. Кстати, он вошел в список лучших пляжей России. Теперь высокий статус подтвердили и "Садовники", уже заслужившие у отдыхающих со всего острова "флаг популярности", - рассказал глава регионального минтуризма.
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7 августа, 10:20
По словам Лазарева, присвоение высшей категории "Садовникам" является подтверждением грамотной работы администрации Холмского района по развитию зон отдыха у воды. Создать комфортные территории для пляжного отдыха местным жителям поручил властям муниципалитета губернатор Валерий Лимаренко.
"Синий флаг" пляжа предполагает наличие ряда критериев: это чистая морская вода, безопасность, доступная среда и наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Территория должна иметь входную группу, парковочную зону, освещение, деревянные настилы, спасательную вышку, кабины для переодевания, лежаки, зонты, душевые и быть доступной для всех категорий граждан, в том числе для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями передвижения. Подтверждать высокую квалификацию необходимо раз в два года.
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