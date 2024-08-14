https://ria.ru/20240814/rostehi-1966105572.html
"Ростех" поможет вузам готовить специалистов по боеприпасам
"Ростех" поможет вузам готовить специалистов по боеприпасам - РИА Новости, 14.08.2024
"Ростех" поможет вузам готовить специалистов по боеприпасам
"Ростех" с сентября запустит два новых трека подготовки специалистов по управлению качеством и по производству боеприпасов для предприятий... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:52
2024-08-14T10:52
2024-08-14T10:52
россия
юлия цветкова
ростех
форум "армия — 2024"
общество
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. "Ростех" с сентября запустит два новых трека подготовки специалистов по управлению качеством и по производству боеприпасов для предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, сообщила директор по управлению персоналом госкорпорации Юлия Цветкова на пленарном заседании на форуме "Армия-2024". "С сентября вузы при поддержке Ростеха запустят два новых трека — "Ростех.Качество" по подготовке специалистов в области управления качеством в интересах всех отраслей промышленности, в которых работают организации корпорации, а также "Ростех.Арсенал" по подготовке специалистов для боеприпасной отрасли", - приводит слова Цветковой пресс-служба госкорпорации. Отмечается что на базе более чем 20 российских вузов уже открыты программы подготовки студентов-целевиков "Крылья Ростеха" в интересах авиационной отрасли, "Код Ростеха" в интересах радиоэлектронного комплекса, "Ростех.Биотехмед" по подготовке специалистов в сфере медицинского приборостроения и оптикоэлектроники. "В 2024-2025 учебном году потребность организаций "Ростеха" в целевом обучении составила 3725 человек по 150 направлениям подготовки. Студенты треков трудоустраиваются на предприятия "Ростеха" с первого курса обучения, за каждым студентом закреплён наставник", - подчеркнули в госкорпорации. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/armiya-1965605118.html
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россия, юлия цветкова, ростех, форум "армия — 2024", общество
Россия, Юлия Цветкова, Ростех, Форум "Армия — 2024", Общество
"Ростех" поможет вузам готовить специалистов по боеприпасам
"Ростех" поможет вузам готовить специалистов по качеству и по боеприпасам
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. "Ростех" с сентября запустит два новых трека подготовки специалистов по управлению качеством и по производству боеприпасов для предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, сообщила директор по управлению персоналом госкорпорации Юлия Цветкова на пленарном заседании на форуме "Армия-2024".
«
"С сентября вузы при поддержке Ростеха запустят два новых трека — "Ростех.Качество" по подготовке специалистов в области управления качеством в интересах всех отраслей промышленности, в которых работают организации корпорации, а также "Ростех.Арсенал" по подготовке специалистов для боеприпасной отрасли", - приводит слова Цветковой пресс-служба госкорпорации.
Отмечается что на базе более чем 20 российских вузов уже открыты программы подготовки студентов-целевиков "Крылья Ростеха" в интересах авиационной отрасли, "Код Ростеха" в интересах радиоэлектронного комплекса, "Ростех.Биотехмед" по подготовке специалистов в сфере медицинского приборостроения и оптикоэлектроники.
"В 2024-2025 учебном году потребность организаций "Ростеха" в целевом обучении составила 3725 человек по 150 направлениям подготовки. Студенты треков трудоустраиваются на предприятия "Ростеха" с первого курса обучения, за каждым студентом закреплён наставник", - подчеркнули в госкорпорации.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.