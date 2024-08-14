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Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 14.08.2024
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14:30 14.08.2024 (обновлено: 14:38 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/rossiya-1966159529.html
Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 14.08.2024
Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, подписанной в 1996 году в Страсбурге, в отношениях с другими участниками документа, текст... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:30
2024-08-14T14:38
россия
страсбург
политика
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, подписанной в 1996 году в Страсбурге, в отношениях с другими участниками документа, текст официального сообщения МИД РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Первого августа 2024 года прекращено действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года, в отношениях Российской Федерации с другими участниками конвенции", - говорится в документе.
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россия, страсбург, политика
Россия, Страсбург, Политика
Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

МИД: Россия прекратила действие конвенции, подписанной в 1996 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на речном трамвайчика "Москва-1"
Российский флаг на речном трамвайчика Москва-1 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский флаг на речном трамвайчика "Москва-1". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, подписанной в 1996 году в Страсбурге, в отношениях с другими участниками документа, текст официального сообщения МИД РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Первого августа 2024 года прекращено действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года, в отношениях Российской Федерации с другими участниками конвенции", - говорится в документе.
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