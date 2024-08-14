https://ria.ru/20240814/rossiya-1966159529.html

Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 14.08.2024

Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, подписанной в 1996 году в Страсбурге, в отношениях с другими участниками документа, текст... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:30

2024-08-14T14:30

2024-08-14T14:38

россия

страсбург

политика

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, подписанной в 1996 году в Страсбурге, в отношениях с другими участниками документа, текст официального сообщения МИД РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Первого августа 2024 года прекращено действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года, в отношениях Российской Федерации с другими участниками конвенции", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240715/ukraina-1959888295.html

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россия, страсбург, политика