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Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 14.08.2024
Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, подписанной в 1996 году в Страсбурге, в отношениях с другими участниками документа, текст... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:30
2024-08-14T14:30
2024-08-14T14:38
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, подписанной в 1996 году в Страсбурге, в отношениях с другими участниками документа, текст официального сообщения МИД РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Первого августа 2024 года прекращено действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года, в отношениях Российской Федерации с другими участниками конвенции", - говорится в документе.
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россия, страсбург, политика
Россия, Страсбург, Политика
Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
МИД: Россия прекратила действие конвенции, подписанной в 1996 году