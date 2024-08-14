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Российские учителя откровенно высказались про детей мигрантов - РИА Новости, 14.08.2024
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10:19 14.08.2024 (обновлено: 22:32 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/rossiya-1966098294.html
Российские учителя откровенно высказались про детей мигрантов
Российские учителя откровенно высказались про детей мигрантов - РИА Новости, 14.08.2024
Российские учителя откровенно высказались про детей мигрантов
Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов, следует... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:19
2024-08-14T22:32
общество
сахалинская область
ярославская область
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов, следует из данных социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, в котором приняли участие 2064 респондента."Как показало исследование, 41% опрошенных учителей сообщили, что в их классах обучаются дети мигрантов, и большинству учителей (64%) требуется прилагать дополнительные усилия для работы с ними. Около половины (52,9%) опрошенных учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов", - говорится в исследовании.Уточняется, что опрос проводился среди учителей школ, расположенных в региональных столицах, городских и сельских поселениях Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.В исследовании также говорится, что численность детей мигрантов в школах в 2023 году составила 181,5 тысяч человек, включая 178,9 тысячи человек (98,6%), имеющих иностранное гражданство, и 2,6 тысячи человек (1,4%) лиц без гражданства. В классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья было почти 2 тысячи детей мигрантов (1,1%)."Общая численность несовершеннолетних иностранных граждан на территории Российской Федерации, включая не посещающих школу, оценивается примерно в 800 тысяч человек. С учетом возрастной структуры численность иностранных граждан школьного возраста может составлять до 500 тысяч человек, а их охват общеобразовательными организациями - 36,3%", - отмечается в исследовании.Эксперты прогнозируют продолжение роста числа детей мигрантов в школах и предлагают в этой связи рассмотреть меры по их обучению русскому языку. Среди них: организация очных и дистанционных курсов по русскому языку как иностранному, увеличение выпуска из вузов учителей, обучающих русскому языку как иностранному.Также специалисты рекомендуют включить основы по работе с детьми мигрантами в программы основного и дополнительного профессионального образования педагогических работников.По словам исследователей, необходимо повысить доступность дополнительных занятий для детей мигрантов в целях их культурной адаптации и "мягкого" погружения в языковую среду в организациях дополнительного образования детей.
https://ria.ru/20240721/migranty-1960996031.html
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общество, сахалинская область, ярославская область
Общество, Сахалинская область, Ярославская область
Российские учителя откровенно высказались про детей мигрантов

"Ведомости": учителя рассказали о проблемах детей мигрантов с русским языком

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики поднимаются в класс
Ученики поднимаются в класс - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики поднимаются в класс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов, следует из данных социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, в котором приняли участие 2064 респондента.
"Как показало исследование, 41% опрошенных учителей сообщили, что в их классах обучаются дети мигрантов, и большинству учителей (64%) требуется прилагать дополнительные усилия для работы с ними. Около половины (52,9%) опрошенных учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов", - говорится в исследовании.
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Уточняется, что опрос проводился среди учителей школ, расположенных в региональных столицах, городских и сельских поселениях Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.
В исследовании также говорится, что численность детей мигрантов в школах в 2023 году составила 181,5 тысяч человек, включая 178,9 тысячи человек (98,6%), имеющих иностранное гражданство, и 2,6 тысячи человек (1,4%) лиц без гражданства. В классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья было почти 2 тысячи детей мигрантов (1,1%).
"Общая численность несовершеннолетних иностранных граждан на территории Российской Федерации, включая не посещающих школу, оценивается примерно в 800 тысяч человек. С учетом возрастной структуры численность иностранных граждан школьного возраста может составлять до 500 тысяч человек, а их охват общеобразовательными организациями - 36,3%", - отмечается в исследовании.
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Эксперты прогнозируют продолжение роста числа детей мигрантов в школах и предлагают в этой связи рассмотреть меры по их обучению русскому языку. Среди них: организация очных и дистанционных курсов по русскому языку как иностранному, увеличение выпуска из вузов учителей, обучающих русскому языку как иностранному.
Также специалисты рекомендуют включить основы по работе с детьми мигрантами в программы основного и дополнительного профессионального образования педагогических работников.
По словам исследователей, необходимо повысить доступность дополнительных занятий для детей мигрантов в целях их культурной адаптации и "мягкого" погружения в языковую среду в организациях дополнительного образования детей.
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