https://ria.ru/20240814/rossiya-1966098294.html

Российские учителя откровенно высказались про детей мигрантов

Российские учителя откровенно высказались про детей мигрантов - РИА Новости, 14.08.2024

Российские учителя откровенно высказались про детей мигрантов

Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов, следует... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:19

2024-08-14T10:19

2024-08-14T22:32

общество

сахалинская область

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893375252_0:212:3090:1950_1920x0_80_0_0_e29c40bbe045ee9485ffa6019c1cd54c.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов, следует из данных социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, в котором приняли участие 2064 респондента."Как показало исследование, 41% опрошенных учителей сообщили, что в их классах обучаются дети мигрантов, и большинству учителей (64%) требуется прилагать дополнительные усилия для работы с ними. Около половины (52,9%) опрошенных учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов", - говорится в исследовании.Уточняется, что опрос проводился среди учителей школ, расположенных в региональных столицах, городских и сельских поселениях Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.В исследовании также говорится, что численность детей мигрантов в школах в 2023 году составила 181,5 тысяч человек, включая 178,9 тысячи человек (98,6%), имеющих иностранное гражданство, и 2,6 тысячи человек (1,4%) лиц без гражданства. В классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья было почти 2 тысячи детей мигрантов (1,1%)."Общая численность несовершеннолетних иностранных граждан на территории Российской Федерации, включая не посещающих школу, оценивается примерно в 800 тысяч человек. С учетом возрастной структуры численность иностранных граждан школьного возраста может составлять до 500 тысяч человек, а их охват общеобразовательными организациями - 36,3%", - отмечается в исследовании.Эксперты прогнозируют продолжение роста числа детей мигрантов в школах и предлагают в этой связи рассмотреть меры по их обучению русскому языку. Среди них: организация очных и дистанционных курсов по русскому языку как иностранному, увеличение выпуска из вузов учителей, обучающих русскому языку как иностранному.Также специалисты рекомендуют включить основы по работе с детьми мигрантами в программы основного и дополнительного профессионального образования педагогических работников.По словам исследователей, необходимо повысить доступность дополнительных занятий для детей мигрантов в целях их культурной адаптации и "мягкого" погружения в языковую среду в организациях дополнительного образования детей.

https://ria.ru/20240721/migranty-1960996031.html

https://ria.ru/20240624/prava-1955114301.html

https://ria.ru/20240619/lvova-belova-1954071014.html

сахалинская область

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сахалинская область, ярославская область