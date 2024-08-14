Россия справится с бандами украинских террористов, заявил Джабаров
Сенатор Джабаров: РФ справится с бандами украинских боевиков, не вовлекая ОДКБ
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Россия вполне справится с бандами украинских террористов и иностранных наемников самостоятельно, не вовлекая в конфликт партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
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"Что касается вылазки террористов, называющих себя Вооруженными силами Украины, и нужно ли обращаться за помощью к странам-членам ОДКБ? Уверен, что если России будет угрожать экзистенциальная опасность и мы обратимся за помощью к союзникам, они придут к нам на помощь", - написал политик.
По словам законодателя, "в наш конфликт с Украиной мы сознательно не вовлекаем наших союзников". "Россия вполне справится с бандами украинских террористов и иностранных наемников самостоятельно и это лишь укрепит ее авторитет в ОДКБ", - подчеркнул он.
Джабаров отметил, что Россия является основной военно-политической силой ОДКБ. "Наши союзники знают, что в трудную минуту мы не оставим их в беде. Примером тому служат события в январе 2022 года в Алма-Ате. Наша страна вместе с союзниками по ОДКБ в течение нескольких часов пришли на помощь законному руководству Казахстана в отражении атаки международных террористов", - заключил он.