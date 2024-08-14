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В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО"
В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО"
Открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО" на юго-западе Москвы потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:14
2024-08-14T09:14
2024-08-14T11:48
происшествия
москва
трц "рио"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО" на юго-западе Москвы потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Открытое горение на фасаде ТРЦ "РИО" ликвидировано", - сказал собеседник агентства.По информации МЧС, возгорание происходит в четырехэтажном здании торгового центра на Большой Черемушкинской улице, площадь пожара уточняется.
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происшествия, москва, трц "рио", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, ТРЦ "Рио", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО"
На юго-западе Москвы потушили открытое горение на фасаде ТРЦ "РИО"