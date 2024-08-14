https://ria.ru/20240814/rio-1966085444.html

В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО"

В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024

В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО"

Открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО" на юго-западе Москвы потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:14

2024-08-14T09:14

2024-08-14T11:48

происшествия

москва

трц "рио"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО" на юго-западе Москвы потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Открытое горение на фасаде ТРЦ "РИО" ликвидировано", - сказал собеседник агентства.По информации МЧС, возгорание происходит в четырехэтажном здании торгового центра на Большой Черемушкинской улице, площадь пожара уточняется.

https://ria.ru/20231121/pozhar-1910904450.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, трц "рио", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)