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В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024
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09:14 14.08.2024 (обновлено: 11:48 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/rio-1966085444.html
В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО"
В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО" - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО"
Открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО" на юго-западе Москвы потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:14
2024-08-14T11:48
происшествия
москва
трц "рио"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО" на юго-западе Москвы потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Открытое горение на фасаде ТРЦ "РИО" ликвидировано", - сказал собеседник агентства.По информации МЧС, возгорание происходит в четырехэтажном здании торгового центра на Большой Черемушкинской улице, площадь пожара уточняется.
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происшествия, москва, трц "рио", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, ТРЦ "Рио", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО"

На юго-западе Москвы потушили открытое горение на фасаде ТРЦ "РИО"

© Фото очевидцаПожар в ТЦ "РИО" в Москве
Пожар в ТЦ РИО в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Открытый огонь на фасаде ТРЦ "РИО" на юго-западе Москвы потушен, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Открытое горение на фасаде ТРЦ "РИО" ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
По информации МЧС, возгорание происходит в четырехэтажном здании торгового центра на Большой Черемушкинской улице, площадь пожара уточняется.
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ПроисшествияМоскваТРЦ "Рио"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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