https://ria.ru/20240814/rezhim-1966154853.html

Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, заявил МИД

Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, заявил МИД - РИА Новости, 14.08.2024

Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, заявил МИД

Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:15

2024-08-14T14:15

2024-08-14T14:43

специальная военная операция на украине

россия

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД."Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах – лишь вопрос времени", –заявила она.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

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россия, в мире, мария захарова