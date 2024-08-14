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Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, заявил МИД - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 14.08.2024 (обновлено: 14:43 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/rezhim-1966154853.html
Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, заявил МИД
Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, заявил МИД - РИА Новости, 14.08.2024
Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, заявил МИД
Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:15
2024-08-14T14:43
специальная военная операция на украине
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД."Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах – лишь вопрос времени", –заявила она.
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россия, в мире, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Мария Захарова
Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, заявил МИД

Захарова: прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Прогнивший киевский режим держится на денежной подпитке Запада, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
"Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах – лишь вопрос времени", –заявила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреМария Захарова
 
 
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