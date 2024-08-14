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Школа экспорта РЭЦ запустила пособие по бизнесу в Турции - РИА Новости, 14.08.2024
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12:08 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/rets-1966122724.html
Школа экспорта РЭЦ запустила пособие по бизнесу в Турции
Школа экспорта РЭЦ запустила пособие по бизнесу в Турции - РИА Новости, 14.08.2024
Школа экспорта РЭЦ запустила пособие по бизнесу в Турции
Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) представила новое учебное пособие, посвященное взаимодействию с турецкими партнерами, сообщает... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:08
2024-08-14T12:08
экономика
турция
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) представила новое учебное пособие, посвященное взаимодействию с турецкими партнерами, сообщает РЭЦ."Данное пособие стало доступно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" и призвано помочь российским компаниям глубже понять особенности внешнеэкономической деятельности в Турции. В условиях глобализации и растущих экономических связей между странами, знание специфики рынка становится необходимым для успешной работы на международной арене", - говорится в сообщении.Учебное пособие охватывает широкий спектр тем, позволяя экспортерам сформировать целостную систему знаний об основных аспектах взаимодействия с турецкими партнерами. В нем рассматриваются не только экономические условия, но и политические, культурные и исторические факторы, которые влияют на ведение бизнеса в этой стране. Пособие отличается компактностью изложения материала и акцентом на актуальной информации, что делает его полезным как для новичков, так и для опытных предпринимателей.В числе задач пособия — анализ исторического развития Турецкой Республики и его влияние на менталитет и национальные особенности турок. Это важно для понимания того, как история формировала современные подходы в бизнесе и какие культурные нюансы необходимо учитывать при взаимодействии с турецкими партнерами. Современное состояние турецкого государства также рассматривается в пособии: система правления, вызовы и угрозы, а также цели и задачи Турции в 21-м веке.Экономическая часть пособия включает динамику развития турецкой экономики, ее внешнее измерение — экспорт и импорт, а также основные внешнеэкономические партнеры страны. В документе представлены данные по объему торговли между Россией и Турцией, ключевые проекты и направления сотрудничества, а также перспективные отрасли, которые могут быть интересны российским компаниям."Понимание особенностей турецкого рынка — это не просто вопрос экономической выгоды, но и культурного взаимодействия. Мы стремились создать пособие, которое будет не только информативным, но и практическим инструментом для российских предпринимателей", — отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина. Она подчеркнула важность подготовки к выходу на новый рынок, создания и развития бизнеса в Турции, а также необходимости изучения особенностей деловой культуры страны.Кроме того, пособие включает рекомендации по выстраиванию эффективной деловой коммуникации между россиянами и турками. Учитывая различия в менталитете и подходах к ведению бизнеса, такие знания являются ключевыми для успешного взаимодействия с партнерами.Таким образом, новое учебное пособие от Школы экспорта РЭЦ представляет собой важный шаг в поддержке российских компаний на пути к международной интеграции. Оно предоставляет все необходимые инструменты для успешного выхода на турецкий рынок и формирования долгосрочных деловых отношений. С учетом растущего интереса к торговле с Турцией, данное пособие станет незаменимым ресурсом для всех, кто стремится развивать свой бизнес за пределами России.Напомним, сейчас экспортерам на платформе "Мой экспорт" доступно 20 учебных пособий от Школы экспорта. Материалы, представленные на платформе, регулярно актуализируются, чтобы соответствовать изменениям во внешнеэкономической ситуации. Пособия доступны онлайн. Пользователи могут просмотреть нужные материалы в любое удобное время и таким образом адаптировать процесс обучения к своему индивидуальному графику.
https://ria.ru/20240812/kompensatsii-1965619924.html
https://ria.ru/20240809/eksportery-1965265373.html
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экономика, турция, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Турция, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Школа экспорта РЭЦ запустила пособие по бизнесу в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЭЦ
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) представила новое учебное пособие, посвященное взаимодействию с турецкими партнерами, сообщает РЭЦ.
"Данное пособие стало доступно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" и призвано помочь российским компаниям глубже понять особенности внешнеэкономической деятельности в Турции. В условиях глобализации и растущих экономических связей между странами, знание специфики рынка становится необходимым для успешной работы на международной арене", - говорится в сообщении.
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Учебное пособие охватывает широкий спектр тем, позволяя экспортерам сформировать целостную систему знаний об основных аспектах взаимодействия с турецкими партнерами. В нем рассматриваются не только экономические условия, но и политические, культурные и исторические факторы, которые влияют на ведение бизнеса в этой стране. Пособие отличается компактностью изложения материала и акцентом на актуальной информации, что делает его полезным как для новичков, так и для опытных предпринимателей.
В числе задач пособия — анализ исторического развития Турецкой Республики и его влияние на менталитет и национальные особенности турок. Это важно для понимания того, как история формировала современные подходы в бизнесе и какие культурные нюансы необходимо учитывать при взаимодействии с турецкими партнерами. Современное состояние турецкого государства также рассматривается в пособии: система правления, вызовы и угрозы, а также цели и задачи Турции в 21-м веке.
Экономическая часть пособия включает динамику развития турецкой экономики, ее внешнее измерение — экспорт и импорт, а также основные внешнеэкономические партнеры страны. В документе представлены данные по объему торговли между Россией и Турцией, ключевые проекты и направления сотрудничества, а также перспективные отрасли, которые могут быть интересны российским компаниям.
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"Понимание особенностей турецкого рынка — это не просто вопрос экономической выгоды, но и культурного взаимодействия. Мы стремились создать пособие, которое будет не только информативным, но и практическим инструментом для российских предпринимателей", — отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина. Она подчеркнула важность подготовки к выходу на новый рынок, создания и развития бизнеса в Турции, а также необходимости изучения особенностей деловой культуры страны.
Кроме того, пособие включает рекомендации по выстраиванию эффективной деловой коммуникации между россиянами и турками. Учитывая различия в менталитете и подходах к ведению бизнеса, такие знания являются ключевыми для успешного взаимодействия с партнерами.
Таким образом, новое учебное пособие от Школы экспорта РЭЦ представляет собой важный шаг в поддержке российских компаний на пути к международной интеграции. Оно предоставляет все необходимые инструменты для успешного выхода на турецкий рынок и формирования долгосрочных деловых отношений. С учетом растущего интереса к торговле с Турцией, данное пособие станет незаменимым ресурсом для всех, кто стремится развивать свой бизнес за пределами России.
Напомним, сейчас экспортерам на платформе "Мой экспорт" доступно 20 учебных пособий от Школы экспорта. Материалы, представленные на платформе, регулярно актуализируются, чтобы соответствовать изменениям во внешнеэкономической ситуации. Пособия доступны онлайн. Пользователи могут просмотреть нужные материалы в любое удобное время и таким образом адаптировать процесс обучения к своему индивидуальному графику.
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