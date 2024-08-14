https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966147790.html
Чернышенко поблагодарил Разуваеву за работу в Росмолодежи
Чернышенко поблагодарил Разуваеву за работу в Росмолодежи - РИА Новости, 14.08.2024
Чернышенко поблагодарил Разуваеву за работу в Росмолодежи
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поблагодарил Ксению Разуваеву за проделанную работу в Росмолодежи и отметил активное развитие молодежной сферы в РФ. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:45
2024-08-14T13:45
2024-08-14T13:45
россия
ксения разуваева
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поблагодарил Ксению Разуваеву за проделанную работу в Росмолодежи и отметил активное развитие молодежной сферы в РФ. В среду премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву по собственному желанию, врио назначен заместитель руководителя агентства Денис Аширов, соответствующие распоряжения размещены на сайте официального опубликования правовой информации. "Благодарю Ксению Разуваеву за проделанную работу, энергию и неравнодушие. Будем всегда на связи", - сказал РИА Новости Чернышенко. По словам вице-премьера РФ, молодежная сфера в России сегодня активно развивается. "Реализуются международные проекты с дружественными странами, по поручению президента в регионах создаются молодежные центры, ярко и успешно прошел Фестиваль молодежи в этом году", - сказал собеседник агентства, уточнив, что еще много задач, которые предстоит решать в интересах молодого поколения.
https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966123803.html
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россия, ксения разуваева, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Россия, Ксения Разуваева, Дмитрий Чернышенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Чернышенко поблагодарил Разуваеву за работу в Росмолодежи
Чернышенко поблагодарил Разуваеву за развитие молодежной сферы в России
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поблагодарил Ксению Разуваеву за проделанную работу в Росмолодежи и отметил активное развитие молодежной сферы в РФ.
В среду премьер-министр России Михаил Мишустин
освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву по собственному желанию, врио назначен заместитель руководителя агентства Денис Аширов
, соответствующие распоряжения размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
"Благодарю Ксению Разуваеву за проделанную работу, энергию и неравнодушие. Будем всегда на связи", - сказал РИА Новости Чернышенко.
По словам вице-премьера РФ, молодежная сфера в России сегодня активно развивается.
"Реализуются международные проекты с дружественными странами, по поручению президента в регионах создаются молодежные центры, ярко и успешно прошел Фестиваль молодежи в этом году", - сказал собеседник агентства, уточнив, что еще много задач, которые предстоит решать в интересах молодого поколения.