https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966146307.html

Разуваева покинула пост главы Росмолодежи по собственному желанию

Разуваева покинула пост главы Росмолодежи по собственному желанию - РИА Новости, 14.08.2024

Разуваева покинула пост главы Росмолодежи по собственному желанию

Ксения Разуваева освобождена от должности главы Росмолодежи по собственному желанию, ее решение продиктовано личными семейными обстоятельствами, сообщили в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:39

2024-08-14T13:39

2024-08-14T13:39

политика

россия

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ксения Разуваева освобождена от должности главы Росмолодежи по собственному желанию, ее решение продиктовано личными семейными обстоятельствами, сообщили в пресс-службе кабмина. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, врио назначен заместитель руководителя агентства Денис Аширов. Разуваева занимала должность главы Росмолодежи с мая 2021 года. Комментируя причину ухода Разуваевой с должности главы Росмолодежи, в пресс-службе правительства пояснили, что Ксения освобождена с поста по ее собственному желанию. "Решение было продиктовано личными семейными обстоятельствами", - отметили в пресс-службе кабмина РФ. Ранее сама Разуваева в своем Telegram-канале отметила, что то завершает свою работу в агентстве по личным и семейным обстоятельствам.

https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966123803.html

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политика, россия, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество