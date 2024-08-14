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Разуваева покинула пост главы Росмолодежи по собственному желанию - РИА Новости, 14.08.2024
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13:39 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966146307.html
Разуваева покинула пост главы Росмолодежи по собственному желанию
Разуваева покинула пост главы Росмолодежи по собственному желанию - РИА Новости, 14.08.2024
Разуваева покинула пост главы Росмолодежи по собственному желанию
Ксения Разуваева освобождена от должности главы Росмолодежи по собственному желанию, ее решение продиктовано личными семейными обстоятельствами, сообщили в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:39
2024-08-14T13:39
политика
россия
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ксения Разуваева освобождена от должности главы Росмолодежи по собственному желанию, ее решение продиктовано личными семейными обстоятельствами, сообщили в пресс-службе кабмина. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, врио назначен заместитель руководителя агентства Денис Аширов. Разуваева занимала должность главы Росмолодежи с мая 2021 года. Комментируя причину ухода Разуваевой с должности главы Росмолодежи, в пресс-службе правительства пояснили, что Ксения освобождена с поста по ее собственному желанию. "Решение было продиктовано личными семейными обстоятельствами", - отметили в пресс-службе кабмина РФ. Ранее сама Разуваева в своем Telegram-канале отметила, что то завершает свою работу в агентстве по личным и семейным обстоятельствам.
https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966123803.html
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политика, россия, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Политика, Россия, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Разуваева покинула пост главы Росмолодежи по собственному желанию

Разуваева покинула пост главы Росмолодежи по семейным обстоятельствам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКсения Разуваева
Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ксения Разуваева . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Ксения Разуваева освобождена от должности главы Росмолодежи по собственному желанию, ее решение продиктовано личными семейными обстоятельствами, сообщили в пресс-службе кабмина.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву, врио назначен заместитель руководителя агентства Денис Аширов. Разуваева занимала должность главы Росмолодежи с мая 2021 года.
Комментируя причину ухода Разуваевой с должности главы Росмолодежи, в пресс-службе правительства пояснили, что Ксения освобождена с поста по ее собственному желанию.
"Решение было продиктовано личными семейными обстоятельствами", - отметили в пресс-службе кабмина РФ.
Ранее сама Разуваева в своем Telegram-канале отметила, что то завершает свою работу в агентстве по личным и семейным обстоятельствам.
Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Биография Ксении Разуваевой
Вчера, 12:14
 
ПолитикаРоссияКсения РазуваеваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
 
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