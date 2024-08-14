https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966123803.html

Биография Ксении Разуваевой

Биография Ксении Разуваевой - РИА Новости, 14.08.2024

Биография Ксении Разуваевой

Ксения Денисовна Разуваева родилась 6 февраля 1991 года. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:14

2024-08-14T12:14

2024-08-14T12:14

справки

ксения разуваева

россия

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Ксения Денисовна Разуваева родилась 6 февраля 1991 года. Окончила факультет государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Позже получила степень магистра в Российском государственном социальном университете. В 2013 руководила московским отделением всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России", сотрудничала с "Молодой гвардией "Единой России". Также создала Фонд поддержки общественных инициатив и добровольчества.С 2014 года была заместителем директора государственного автономного учреждения культуры "Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления".В мае 2014 года возглавила Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр), находящийся в ведении Федерального агентства по делам молодежи. Была организатором федеральных молодежных образовательных форумов "Территория смыслов на Клязьме", "Таврида на Бакальской косе", "Итуруп", "Балтийский Артек", "Евразия".С 2016 года отвечала за организацию проекта по вовлечению и поддержке молодых деятелей культуры и представителей креативных индустрий "Таврида" (Форум, Фестиваль "Таврида.Арт", Университет креативных индустрий).В 2017 году возглавила дирекцию по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России.В том же году стала руководителем дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в России.В 2018 году являлась руководителем организационного департамента в избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина.В 2020 году была координатором гражданского проекта "Мы вместе", занималась созданием и организацией проекта "Большая перемена".В 2021 году возглавила департамент молодежной политики и добровольческих инициатив Управления президента Российской Федерации по общественным проектам.17 мая 2021 года была назначена руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи). 14 августа 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Росмолодежи. Является членом совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Награждена орденом Дружбы (2018). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ксения разуваева, россия