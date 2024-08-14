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Посол России в Лондоне высказался об использовании Украиной Storm Shadow - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 14.08.2024 (обновлено: 07:54 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/rakety-1966067409.html
Посол России в Лондоне высказался об использовании Украиной Storm Shadow
Посол России в Лондоне высказался об использовании Украиной Storm Shadow - РИА Новости, 14.08.2024
Посол России в Лондоне высказался об использовании Украиной Storm Shadow
Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах "международно признанной" территории Украины, заявил в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T05:21
2024-08-14T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
лондон
андрей келин
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах "международно признанной" территории Украины, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Мы исходим из того, что первичная позиция британской стороны, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной. Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах "международно признанной" территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права", - заявил посол. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат. Ранее Владимир Зеленский объявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию. Источник издания уточнил, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Британии, еще двух стран. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
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в мире, россия, украина, лондон, андрей келин, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Лондон, Андрей Келин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Посол России в Лондоне высказался об использовании Украиной Storm Shadow

Келин: Украине можно бить Storm Shadow лишь в своих якобы признанных границах

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах "международно признанной" территории Украины, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Мы исходим из того, что первичная позиция британской стороны, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной. Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах "международно признанной" территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права", - заявил посол.
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13 августа, 21:08
Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию. Источник издания уточнил, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Британии, еще двух стран.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ
13 августа, 20:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛондонАндрей КелинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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