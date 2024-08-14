Посол России в Лондоне высказался об использовании Украиной Storm Shadow
Келин: Украине можно бить Storm Shadow лишь в своих якобы признанных границах
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах "международно признанной" территории Украины, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Мы исходим из того, что первичная позиция британской стороны, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной. Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах "международно признанной" территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права", - заявил посол.
Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию. Источник издания уточнил, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Британии, еще двух стран.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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