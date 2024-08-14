https://ria.ru/20240814/rakety-1966067409.html

Посол России в Лондоне высказался об использовании Украиной Storm Shadow

Посол России в Лондоне высказался об использовании Украиной Storm Shadow - РИА Новости, 14.08.2024

Посол России в Лондоне высказался об использовании Украиной Storm Shadow

Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах "международно признанной" территории Украины, заявил в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:21

2024-08-14T05:21

2024-08-14T07:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

лондон

андрей келин

владимир зеленский

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879324785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57e82b918b02aaa97a17932d41415134.jpg

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах "международно признанной" территории Украины, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Мы исходим из того, что первичная позиция британской стороны, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной. Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах "международно признанной" территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права", - заявил посол. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат. Ранее Владимир Зеленский объявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию. Источник издания уточнил, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Британии, еще двух стран. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html

https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1966027482.html

россия

украина

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, лондон, андрей келин, владимир зеленский, сергей лавров, нато