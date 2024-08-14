https://ria.ru/20240814/rabota-1966058955.html

Все больше компаний стараются удержать сотрудников

Все больше компаний стараются удержать сотрудников - РИА Новости, 14.08.2024

Все больше компаний стараются удержать сотрудников

Более 70% работодателей в России используют в условиях дефицита кадров такой инструмент, как удержание персонала, при этом 61% компаний стали прилагать больше... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T02:22

2024-08-14T02:22

2024-08-14T02:22

россия

общество

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 70% работодателей в России используют в условиях дефицита кадров такой инструмент, как удержание персонала, при этом 61% компаний стали прилагать больше усилий в этом направлении именно в 2024 году, сообщается в исследовании Русской школы управления (РШУ), которое есть в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие 1378 человек: представители компаний из разных отраслей и регионов России. "По данным опроса, 85% компаний сейчас испытывают дефицит кадров. Один из ключевых инструментов, который они используют, чтобы справиться с этой проблемой - это удержание персонала. 72% респондентов сообщили, что в их компаниях есть такая практика. При этом 61% работодателей заявили, что стали прилагать больше усилий для удержания персонала именно в 2024 году", - говорится в материалах РШУ. Однако в исследовании отмечается, что лишь 11% компаний пытаются удержать всех сотрудников. Продуктивных и высокоэффективных сотрудников пытаются отговорить от увольнения 74% работодателей, перспективных и талантливых - 57%. Работников, занимающих должности, на которые сложно быстро найти замену, пытаются удержать 45% компаний, а тех, кто работает на важных должностях - 15%. "Работодателям сейчас выгоднее удерживать и развивать тех сотрудников, что уже есть, чем долго искать новых на рынке. Но удержание может быть разным: кто-то предлагает сотрудникам более высокие зарплаты, чтобы они остались, а кто-то - профессиональное развитие и карьерный рост", - приводятся в материале слова директора РШУ Анастасии Боровской. Однако, по ее словам, как правило, второй вариант срабатывает лучше и позволяет надолго удержать персонал в компании. А вот деньги - это краткосрочный мотиватор, который по-настоящему эффективно работает только вместе с нематериальными стимулами. Тем не менее, 58% опрошенных работодателей считают, что сотрудника, который уже планировал уволиться, не получится надолго удержать в компании. Это можно сделать только на короткий срок.

https://ria.ru/20240813/bezrabotnye-1599982658.html

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россия, общество