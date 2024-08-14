https://ria.ru/20240814/pvo-1966139404.html

Российские средства ПВО за сутки сбили 147 беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили 147 беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024

Российские средства ПВО за сутки сбили 147 беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинские ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer, три реактивных снаряда HIMARS, а также 147 беспилотников, из РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:09

2024-08-14T13:09

2024-08-14T13:19

безопасность

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила четыре украинские ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer, три реактивных снаряда HIMARS, а также 147 беспилотников, из них 119 - за пределами зоны специальной военный операции, сообщило в среду министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: четыре тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США, 147 беспилотных летательных аппаратов, из них 119 вне зоны проведения специальной военный операции", - говорится в сводке военного ведомства."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: топливная база военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)