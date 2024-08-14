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Российские средства ПВО за сутки сбили 147 беспилотников
Российские средства ПВО за сутки сбили 147 беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
Российские средства ПВО за сутки сбили 147 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинские ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer, три реактивных снаряда HIMARS, а также 147 беспилотников, из РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:09
2024-08-14T13:09
2024-08-14T13:19
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила четыре украинские ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer, три реактивных снаряда HIMARS, а также 147 беспилотников, из них 119 - за пределами зоны специальной военный операции, сообщило в среду министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: четыре тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США, 147 беспилотных летательных аппаратов, из них 119 вне зоны проведения специальной военный операции", - говорится в сводке военного ведомства."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: топливная база военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах", - отмечает Минобороны РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские средства ПВО за сутки сбили 147 беспилотников
Средства ПВО за сутки сбили 147 беспилотников, из них 119 вне зоны СВО