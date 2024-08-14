https://ria.ru/20240814/pvo-1966077128.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов и четыре ракеты ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов и четыре ракеты ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов и четыре ракеты ВСУ

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили четыре украинские тактические ракеты и более сотни беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T07:59

2024-08-14T07:59

2024-08-14T10:20

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россия

безопасность

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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курская область

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили четыре украинские тактические ракеты и более сотни беспилотников, сообщили в Минобороны."При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа", — говорится в релизе.В министерстве уточнили, что 37 беспилотников и четыре "Точки-У" сбили над Курской областью, еще столько же беспилотников — над Воронежской. Над Белгородской областью уничтожили 17 дронов, над Нижегородской — 11, над Волгоградской — девять, над Брянской — три, над Орловской — два, над Ростовской областью — один.ВСУ постоянно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, курская область