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Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов и четыре ракеты ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:59 14.08.2024 (обновлено: 10:20 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/pvo-1966077128.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов и четыре ракеты ВСУ
Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов и четыре ракеты ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов и четыре ракеты ВСУ
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили четыре украинские тактические ракеты и более сотни беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:59
2024-08-14T10:20
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили четыре украинские тактические ракеты и более сотни беспилотников, сообщили в Минобороны."При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа", — говорится в релизе.В министерстве уточнили, что 37 беспилотников и четыре "Точки-У" сбили над Курской областью, еще столько же беспилотников — над Воронежской. Над Белгородской областью уничтожили 17 дронов, над Нижегородской — 11, над Волгоградской — девять, над Брянской — три, над Орловской — два, над Ростовской областью — один.ВСУ постоянно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область, Курская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов и четыре ракеты ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов ВСУ и четыре ракеты "Точка-У" над Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили четыре украинские тактические ракеты и более сотни беспилотников, сообщили в Минобороны.
«
"При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа", — говорится в релизе.
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В министерстве уточнили, что 37 беспилотников и четыре "Точки-У" сбили над Курской областью, еще столько же беспилотников — над Воронежской. Над Белгородской областью уничтожили 17 дронов, над Нижегородской — 11, над Волгоградской — девять, над Брянской — три, над Орловской — два, над Ростовской областью — один.
ВСУ постоянно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воронежская областьКурская область
 
 
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