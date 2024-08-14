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В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ

В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T07:29

2024-08-14T07:29

2024-08-14T07:33

специальная военная операция на украине

ростовская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

безопасность

василий голубев

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Около 07:00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ростовская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность, василий голубев