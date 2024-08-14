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В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 14.08.2024 (обновлено: 07:33 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/pvo-1966074875.html
В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:29
2024-08-14T07:33
специальная военная операция на украине
ростовская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
василий голубев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Около 07:00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - написал он.
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ростовская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Василий Голубев
В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ

Голубев: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Ростовской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
"Около 07:00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасностьВасилий Голубев
 
 
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