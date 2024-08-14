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В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ
В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:29
2024-08-14T07:29
2024-08-14T07:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Около 07:00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА. По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - написал он.
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В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ
Голубев: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Ростовской областью