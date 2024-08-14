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В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
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07:24 14.08.2024 (обновлено: 10:03 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/pvo-1966074564.html
В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников
В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников
Средства ПВО и РЭБ работают в Нижегородской области для подавления атаки беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:24
2024-08-14T10:03
специальная военная операция на украине
нижегородская область
безопасность
россия
вооруженные силы рф
глеб никитин
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Средства ПВО и РЭБ работают в Нижегородской области для подавления атаки беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин."В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы", — написал глава региона.Он уточнил, что в настоящее время предпринимаются все меры по минимизации последствий."По предварительной информации на текущий момент, пострадавших нет", — добавил губернатор.
https://ria.ru/20240814/obstrely-1966072400.html
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нижегородская область, безопасность, россия, вооруженные силы рф, глеб никитин
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Глеб Никитин
В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников

Губернатор: силы ПВО работают в Нижегородской области для подавления атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Средства ПВО и РЭБ работают в Нижегородской области для подавления атаки беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.
"В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы", — написал глава региона.
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Он уточнил, что в настоящее время предпринимаются все меры по минимизации последствий.
"По предварительной информации на текущий момент, пострадавших нет", — добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеНижегородская областьБезопасностьРоссияВооруженные силы РФГлеб Никитин
 
 
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