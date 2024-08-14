https://ria.ru/20240814/pvo-1966074564.html

В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников

В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024

В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников

Средства ПВО и РЭБ работают в Нижегородской области для подавления атаки беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T07:24

2024-08-14T07:24

2024-08-14T10:03

специальная военная операция на украине

нижегородская область

безопасность

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вооруженные силы рф

глеб никитин

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Средства ПВО и РЭБ работают в Нижегородской области для подавления атаки беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин."В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы", — написал глава региона.Он уточнил, что в настоящее время предпринимаются все меры по минимизации последствий."По предварительной информации на текущий момент, пострадавших нет", — добавил губернатор.

https://ria.ru/20240814/obstrely-1966072400.html

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нижегородская область, безопасность, россия, вооруженные силы рф, глеб никитин