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В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников
В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников
Средства ПВО и РЭБ работают в Нижегородской области для подавления атаки беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:24
2024-08-14T07:24
2024-08-14T10:03
специальная военная операция на украине
нижегородская область
безопасность
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вооруженные силы рф
глеб никитин
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Средства ПВО и РЭБ работают в Нижегородской области для подавления атаки беспилотников, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин."В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы", — написал глава региона.Он уточнил, что в настоящее время предпринимаются все меры по минимизации последствий."По предварительной информации на текущий момент, пострадавших нет", — добавил губернатор.
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нижегородская область, безопасность, россия, вооруженные силы рф, глеб никитин
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Глеб Никитин
В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников
Губернатор: силы ПВО работают в Нижегородской области для подавления атаки БПЛА