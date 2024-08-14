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Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах
Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах - РИА Новости, 15.08.2024
Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах
Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах в сентябре. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-14T14:09
2024-08-14T14:09
2024-08-15T01:07
владимир путин
калининградская область
политика
россия
алексей беспрозванных
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах в сентябре. На встрече с главой государства врио губернатора поблагодарил Путина за оказанное доверие и выразил готовность оправдать его, если калининградцы доверят ему руководство на сентябрьских выборах. Путин в свою очередь напомнил, что решение зависит от жителей области. "Вам успехов", - добавил президент.
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владимир путин, калининградская область, политика, россия, алексей беспрозванных
Владимир Путин, Калининградская область, Политика, Россия, Алексей Беспрозванных
Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах
Путин пожелал успехов Беспрозванных на выборах калининградского губернатора