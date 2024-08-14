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Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах

Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах - РИА Новости, 15.08.2024

Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области на выборах

Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах в сентябре. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-14T14:09

2024-08-14T14:09

2024-08-15T01:07

владимир путин

калининградская область

политика

россия

алексей беспрозванных

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах в сентябре. На встрече с главой государства врио губернатора поблагодарил Путина за оказанное доверие и выразил готовность оправдать его, если калининградцы доверят ему руководство на сентябрьских выборах. Путин в свою очередь напомнил, что решение зависит от жителей области. "Вам успехов", - добавил президент.

https://ria.ru/20240723/shtab-1961584421.html

калининградская область

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владимир путин, калининградская область, политика, россия, алексей беспрозванных