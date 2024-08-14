https://ria.ru/20240814/puchdemon-1966184091.html

СМИ: в Каталонии ищут сообщника Пучдемона, помогавшего ему сбежать

СМИ: в Каталонии ищут сообщника Пучдемона, помогавшего ему сбежать - РИА Новости, 14.08.2024

СМИ: в Каталонии ищут сообщника Пучдемона, помогавшего ему сбежать

Полиция Каталонии проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, кто из высокопоставленных представителей правоохранительных органов помог сбежать из страны РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:01

2024-08-14T16:01

2024-08-14T16:01

в мире

каталония

барселона (город)

испания

карлес пучдемон

европарламент

европейский суд общей юрисдикции

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МАДРИД, 14 авг - РИА Новости. Полиция Каталонии проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, кто из высокопоставленных представителей правоохранительных органов помог сбежать из страны бывшему главе автономного сообщества Карлесу Пучдемону, который вернулся в королевство после почти семи лет бегства, выступил в Барселоне и "исчез", передают в среду испанские СМИ с ссылкой на источники. По их информации, скорее всего кто-то причастный к планированию и реализации операции предоставил политику или его окружению информацию, которая позволила им разработать стратегию побега, выставив на посмешище саму полицию Каталонии. Уточняется, что это не те три сотрудника правоохранительных органов, которые ранее были задержаны, а высокопоставленные офицеры, знавшие детали подготовленного плана. Таким образом, Пучдемон, вероятно, знал, что охрана сосредоточена у парламента Каталонии, а не на том месте, где он выступал перед своими последователями, где находилось всего семь сотрудников в штатском. Фактически только один из них имел доступ в зону за сценой. В прошлый четверг в парламенте Каталонии прошло голосование по назначению члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона. Пучдемон заявил, что хочет присутствовать на этом заседании. Однако до его начала политик, выступив перед своими сторонниками в Барселоне, "исчез". Во время пятничной пресс-конференции полиция Каталонии заявила, что была готова арестовать Пучдемона в "самый идеальный" момент, но этому помешала "стена людей". Так, сотрудники правоохранительных органов Каталонии задержали уже трех своих коллег, которые, предположительно, помогли скрыться Пучдемону. Сам политик заявил, что вновь находится в Бельгии. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. Лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20240809/puchdemon-1965270515.html

https://ria.ru/20240809/puchdemon-1965246249.html

https://ria.ru/20240807/kataloniya-1964688061.html

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в мире, каталония, барселона (город), испания, карлес пучдемон, европарламент, европейский суд общей юрисдикции