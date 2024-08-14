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В Приморье проверят инцидент с избиением ребенка в автобусе
В Приморье проверят инцидент с избиением ребенка в автобусе - РИА Новости, 14.08.2024
В Приморье проверят инцидент с избиением ребенка в автобусе
В Приморье организована проверка по факту инцидента с избиением ребенка в автобусе в Находке, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:41
2024-08-14T06:41
2024-08-14T11:27
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. В Приморье организована проверка по факту инцидента с избиением ребенка в автобусе в Находке, сообщает краевая прокуратура. "Как стало известно из социальных сетей, днем 12 августа в автобусе, следующем по маршруту №2, мужчина воспользовался малозначительным поводом, выражая недовольство поведением несовершеннолетнего, нанес мальчику удары рукой по лицу и голове, причинив телесные повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Находки поставила на контроль организованную полицией доследственную проверку по факту инцидента. Ранее УМВД Приморья сообщило, что в полицию Находки обратилась с заявлением 33-летняя местная жительница, которая сообщила, что в городском автобусе неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ее 11-летнему сыну. Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по факту инцидента организована проверка.
https://ria.ru/20240814/dela-1966055322.html
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Происшествия, Находка, Россия, Приморский край
В Приморье проверят инцидент с избиением ребенка в автобусе
Прокуратура организовала проверку после избиения ребенка в автобусе в Находке
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. В Приморье организована проверка по факту инцидента с избиением ребенка в автобусе в Находке, сообщает краевая прокуратура.
"Как стало известно из социальных сетей, днем 12 августа в автобусе, следующем по маршруту №2, мужчина воспользовался малозначительным поводом, выражая недовольство поведением несовершеннолетнего, нанес мальчику удары рукой по лицу и голове, причинив телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Находки поставила на контроль организованную полицией доследственную проверку по факту инцидента.
Ранее УМВД Приморья сообщило, что в полицию Находки обратилась с заявлением 33-летняя местная жительница, которая сообщила, что в городском автобусе неизвестный мужчина нанес телесные повреждения ее 11-летнему сыну. Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по факту инцидента организована проверка.