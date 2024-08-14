https://ria.ru/20240814/primore-1966177450.html

Одиннадцать частных домов остаются подтопленными после ливней в Приморье

Одиннадцать частных домов остаются подтопленными после ливней в Приморье - РИА Новости, 14.08.2024

Одиннадцать частных домов остаются подтопленными после ливней в Приморье

Одиннадцать частных домов и 72 приусадебных участка остаются подтопленными после ливней в Приморье, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС региона. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:38

2024-08-14T15:38

2024-08-14T15:38

происшествия

дальнереченск

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Одиннадцать частных домов и 72 приусадебных участка остаются подтопленными после ливней в Приморье, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС региона. Во вторник в министерстве ГО ЧС рассказали РИА Новости, что вода ушла из трех домов в Дальнереченске, подтоплены 14 частных домов и 104 приусадебных участка . "Остаются подтопленными 11 частных домов и 34 приусадебных участка в Дальнереченске. Всего на сегодня остаются подтопленными 72 участка", - сообщил собеседник агентства. На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление поселка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, было подтоплено 29 жилых домов.

https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html

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происшествия, дальнереченск, наводнения в россии — 2024