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В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных - РИА Новости, 15.08.2024
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20:25 14.08.2024 (обновлено: 01:45 15.08.2024)
https://ria.ru/20240814/prigovor-1966266354.html
В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных
В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных - РИА Новости, 15.08.2024
В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных
Россиянина из Москвы приговорили к 40 месяцам тюрьмы в США за продажу краденых банковских данных, а также обязали возместить более 1 миллиона долларов ущерба,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-14T20:25
2024-08-15T01:45
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россиянина из Москвы приговорили к 40 месяцам тюрьмы в США за продажу краденых банковских данных, а также обязали возместить более 1 миллиона долларов ущерба, заявила в среду прокуратура округа Колумбия."Георгий Кавжарадзе, 27 лет, житель Москвы, Россия, был приговорен сегодня к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp", - следует из заявления прокуратуры.Кавжарадзе был экстрадирован в США и в феврале признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с банковскими данными из США. В сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.
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сша, москва, округ колумбия, в мире
США, Москва, Округ Колумбия, В мире
В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных

В США россиянина приговорили к 40 месяцам за продажу краденных банковских данных

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россиянина из Москвы приговорили к 40 месяцам тюрьмы в США за продажу краденых банковских данных, а также обязали возместить более 1 миллиона долларов ущерба, заявила в среду прокуратура округа Колумбия.
"Георгий Кавжарадзе, 27 лет, житель Москвы, Россия, был приговорен сегодня к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp", - следует из заявления прокуратуры.
Кавжарадзе был экстрадирован в США и в феврале признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с банковскими данными из США. В сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.
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