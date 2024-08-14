https://ria.ru/20240814/prigovor-1966266354.html
В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных
В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных - РИА Новости, 15.08.2024
В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных
Россиянина из Москвы приговорили к 40 месяцам тюрьмы в США за продажу краденых банковских данных, а также обязали возместить более 1 миллиона долларов ущерба,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-14T20:25
2024-08-14T20:25
2024-08-15T01:45
сша
москва
округ колумбия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_55fc7369b0752e633209478c4c819de6.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россиянина из Москвы приговорили к 40 месяцам тюрьмы в США за продажу краденых банковских данных, а также обязали возместить более 1 миллиона долларов ущерба, заявила в среду прокуратура округа Колумбия."Георгий Кавжарадзе, 27 лет, житель Москвы, Россия, был приговорен сегодня к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp", - следует из заявления прокуратуры.Кавжарадзе был экстрадирован в США и в феврале признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с банковскими данными из США. В сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.
https://ria.ru/20240812/kublitskiy-1965815731.html
сша
москва
округ колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_a4fc40d20cc2eb0cd3a620398809ca2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, округ колумбия, в мире
США, Москва, Округ Колумбия, В мире
В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных
В США россиянина приговорили к 40 месяцам за продажу краденных банковских данных