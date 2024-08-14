https://ria.ru/20240814/prigovor-1966266354.html

В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных

В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных - РИА Новости, 15.08.2024

В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных

Россиянина из Москвы приговорили к 40 месяцам тюрьмы в США за продажу краденых банковских данных, а также обязали возместить более 1 миллиона долларов ущерба,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-14T20:25

2024-08-14T20:25

2024-08-15T01:45

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россиянина из Москвы приговорили к 40 месяцам тюрьмы в США за продажу краденых банковских данных, а также обязали возместить более 1 миллиона долларов ущерба, заявила в среду прокуратура округа Колумбия."Георгий Кавжарадзе, 27 лет, житель Москвы, Россия, был приговорен сегодня к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp", - следует из заявления прокуратуры.Кавжарадзе был экстрадирован в США и в феврале признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с банковскими данными из США. В сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.

https://ria.ru/20240812/kublitskiy-1965815731.html

сша

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