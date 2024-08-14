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Жителю Челябинска вынесли приговор за надругательство над школьницей - РИА Новости, 14.08.2024
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15:53 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/prigovor-1966182162.html
Жителю Челябинска вынесли приговор за надругательство над школьницей
Жителю Челябинска вынесли приговор за надругательство над школьницей - РИА Новости, 14.08.2024
Жителю Челябинска вынесли приговор за надругательство над школьницей
Суд приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима учителя русского языка и литературы из Челябинска, обвиняемого в надругательстве над школьницей, сообщил... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:53
2024-08-14T15:53
происшествия
челябинск
сосновский район
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Суд приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима учителя русского языка и литературы из Челябинска, обвиняемого в надругательстве над школьницей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, вечером 9 августа 2023 года в деревне Касарги Сосновского района мужчина заставил сесть в свою машину восьмилетнюю девочку и увез на кладбище, где завязал ей глаза и надругался. "Сосновский районный суд сегодня вынес приговор в отношении жителя Челябинска… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях системы воспитания, образования и здравоохранения на срок 15 лет, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Также судом взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей на сумму 2 миллиона рублей, уточняется в сообщении. Он признан виновным по п. "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), поясняет прокуратура. Обвиняемый долгое время работал учителем русского языка в школе Челябинска, свою вину полностью признал, содержался под стражей, отмечала ранее прокуратура. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщал, что учителя задержали 10 августа 2023 года. На сайте образовательного центра Челябинска, где работал мужчина, указывалось, что он закончил Челябинский государственный педагогический университет, имеет высшую педагогическую категорию, общий стаж его работы составляет девять лет, а педагогический - один год.
https://ria.ru/20240703/migrant-1957068470.html
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происшествия, челябинск, сосновский район, россия
Происшествия, Челябинск, Сосновский район, Россия
Жителю Челябинска вынесли приговор за надругательство над школьницей

Житель Челябинска получил 13,5 года за надругательство над ребенком на кладбище

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Суд приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима учителя русского языка и литературы из Челябинска, обвиняемого в надругательстве над школьницей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, вечером 9 августа 2023 года в деревне Касарги Сосновского района мужчина заставил сесть в свою машину восьмилетнюю девочку и увез на кладбище, где завязал ей глаза и надругался.
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"Сосновский районный суд сегодня вынес приговор в отношении жителя Челябинска… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях системы воспитания, образования и здравоохранения на срок 15 лет, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Также судом взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей на сумму 2 миллиона рублей, уточняется в сообщении.
Он признан виновным по п. "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), поясняет прокуратура.
Обвиняемый долгое время работал учителем русского языка в школе Челябинска, свою вину полностью признал, содержался под стражей, отмечала ранее прокуратура.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщал, что учителя задержали 10 августа 2023 года. На сайте образовательного центра Челябинска, где работал мужчина, указывалось, что он закончил Челябинский государственный педагогический университет, имеет высшую педагогическую категорию, общий стаж его работы составляет девять лет, а педагогический - один год.
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