https://ria.ru/20240814/prigovor-1966166866.html

В Ростове-на-Дону вынесли приговор лже-сотруднику ФСБ за мошенничество

В Ростове-на-Дону вынесли приговор лже-сотруднику ФСБ за мошенничество - РИА Новости, 14.08.2024

В Ростове-на-Дону вынесли приговор лже-сотруднику ФСБ за мошенничество

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам колонии Владимира Филиппова, который под видом сотрудника центрального аппарата ФСБ договорился... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:06

2024-08-14T15:06

2024-08-14T15:06

россия

ростов-на-дону

ростовская область

филипп (король бельгии)

владимир филиппов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам колонии Владимира Филиппова, который под видом сотрудника центрального аппарата ФСБ договорился передать взятку в 30 миллионов рублей за наименее суровый приговор ростовчанину, сообщает УФСБ России по Ростовской области. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который представлялся сотрудником Центрального аппарата ФСБ России и предлагал свои услуги в качестве посредника в передачи взятки", - говорится в сообщении. По данным ведомства, не позднее мая 2023 года Филиппов договорился передать взятку в 30 миллионов рублей от жителя Ростовской области должностным лицам, в том числе органов судебной власти, за назначение наименее сурового наказания по статье УК России "Разбой". Позже, 19 сентября 2023 года, Филиппов был задержан с поличным при получении первой части денег в 15 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество". "Приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону Филиппов признан виновным в совершении указанного деяния, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html

https://ria.ru/20240813/shabutdinov-1965986802.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ростов-на-дону, ростовская область, филипп (король бельгии), владимир филиппов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия