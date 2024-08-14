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В Ростове-на-Дону вынесли приговор лже-сотруднику ФСБ за мошенничество - РИА Новости, 14.08.2024
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15:06 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/prigovor-1966166866.html
В Ростове-на-Дону вынесли приговор лже-сотруднику ФСБ за мошенничество
В Ростове-на-Дону вынесли приговор лже-сотруднику ФСБ за мошенничество - РИА Новости, 14.08.2024
В Ростове-на-Дону вынесли приговор лже-сотруднику ФСБ за мошенничество
Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам колонии Владимира Филиппова, который под видом сотрудника центрального аппарата ФСБ договорился... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:06
2024-08-14T15:06
россия
ростов-на-дону
ростовская область
филипп (король бельгии)
владимир филиппов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам колонии Владимира Филиппова, который под видом сотрудника центрального аппарата ФСБ договорился передать взятку в 30 миллионов рублей за наименее суровый приговор ростовчанину, сообщает УФСБ России по Ростовской области. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который представлялся сотрудником Центрального аппарата ФСБ России и предлагал свои услуги в качестве посредника в передачи взятки", - говорится в сообщении. По данным ведомства, не позднее мая 2023 года Филиппов договорился передать взятку в 30 миллионов рублей от жителя Ростовской области должностным лицам, в том числе органов судебной власти, за назначение наименее сурового наказания по статье УК России "Разбой". Позже, 19 сентября 2023 года, Филиппов был задержан с поличным при получении первой части денег в 15 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество". "Приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону Филиппов признан виновным в совершении указанного деяния, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html
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россия, ростов-на-дону, ростовская область, филипп (король бельгии), владимир филиппов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Филипп (король Бельгии), Владимир Филиппов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Ростове-на-Дону вынесли приговор лже-сотруднику ФСБ за мошенничество

Лже-сотрудник ФСБ в Ростове получил 3 года за мошенничество на 30 млн рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам колонии Владимира Филиппова, который под видом сотрудника центрального аппарата ФСБ договорился передать взятку в 30 миллионов рублей за наименее суровый приговор ростовчанину, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который представлялся сотрудником Центрального аппарата ФСБ России и предлагал свои услуги в качестве посредника в передачи взятки", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, не позднее мая 2023 года Филиппов договорился передать взятку в 30 миллионов рублей от жителя Ростовской области должностным лицам, в том числе органов судебной власти, за назначение наименее сурового наказания по статье УК России "Разбой".
Позже, 19 сентября 2023 года, Филиппов был задержан с поличным при получении первой части денег в 15 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество".
"Приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону Филиппов признан виновным в совершении указанного деяния, и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.
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РоссияРостов-на-ДонуРостовская областьФилипп (король Бельгии)Владимир ФилипповФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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