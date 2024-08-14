https://ria.ru/20240814/premiya-1966133378.html
Лауреатов премии "Экспортер года" объявили в СКФО
Лауреатов премии "Экспортер года" объявили в СКФО - РИА Новости, 14.08.2024
Лауреатов премии "Экспортер года" объявили в СКФО
Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:49
2024-08-14T12:49
2024-08-14T12:49
экономика
россия
вероника никишина
владимир ильичев
скфо
ставропольский край
владимир владимиров
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Северо-Кавказский федеральный округ обладает значительным экспортным потенциалом благодаря предприятиям химической, строительной и парфюмерно-косметической отраслей, которые играют ключевую роль в развитии региона. В частности, СКФО практически удалось восстановить основные объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров до уровня рекордного для России 2021 года. Стоит отметить и стремление компаний округа к переориентации поставок на дружественные страны - по итогам 2023 года объем поставок в дружественные страны был в три раза выше, чем в недружественные. Желаю нашим экспортерам не останавливаться на достигнутом и продолжать открывать новые направления и расширять номенклатуру поставляемой промпродукции", - отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов."Предприятия СКФО активно работают над реализацией своего экспортного потенциала, предлагая на внешнем рынке надежную промышленную продукцию и высококачественные, натуральные сельхозпродукты. За 2023 год компании Северного Кавказа получили более 2,5 тысячи услуг Группы РЭЦ, которые позволили им осуществить поставки за рубеж на более чем 300 миллионов долларов, РЭЦ в свою очередь видит потенциал увеличения экспорта северо-кавказских регионов и оказывает необходимую всемерную поддержку", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Сегодня продукция компаний Северного Кавказа поступает на рынки более 70 стран мира, крупнейшие импортеры из числа которых представлены дружественными странами, что говорит о том, что северо-кавказские предприятия активно включены в процессы переформатирования географии российского экспорта. Кроме того, мы видим, как экспортеры региона все активнее начинают выходить за рубеж, о чем говорит внушительный рост количества действующих в округе экспортеров несырьевой продукции", - отметил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.Самыми активными участниками конкурса в СКФО стали компании из Чеченской Республики и Ставропольского края, завоевавшие по 10 призовых мест."Ставропольский край является лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по объему несырьевого неэнергетического экспорта. В регионе создана комплексная система поддержки экспортеров, которая помогает бизнесу наращивать поставки и открывать новые направления даже в условиях высокой конкуренции. Как итог, ставропольские предприятия смогли преодолеть санкционное давление и в короткие сроки переориентировать экспортные потоки с Запада на страны Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Мы открыли новые направления и одновременно нарастили объемы поставок. Эту работу будем продолжать и дальше", - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Награждение победителей и призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года" по Северо-Кавказскому федеральному округу пройдет в Грозном в сентябре.По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес) первое место присудили АО "Невинномысский Азот" из Ставропольского края, которое экспортирует азотные, фосфорные, калийные и комплексные удобрения, продукцию органического синтеза. На втором месте компания также со Ставрополья - ОАО "Компания "Арнест", которая экспортирует парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии. На третьем месте ООО "Дагестан Стекло Тара" с экспортом стеклотары.Победителем в этой же номинации у малого и среднего бизнеса стало ООО "МОК" из Ставрополья, оно экспортирует оборудование для кондитерской промышленности. Второе место у индивидуального предпринимателя Гехаева Джамбулата Сайхановича из Чечни, он экспортирует сувенирно-подарочную продукцию. Третье место занял "Грозненский завод электрозащитного оборудования", который экспортирует переносные заземления для линий электропередач.Экспортером года в сфере машиностроения у малого и среднего предпринимательства стало ООО ТД "Профитэкс", Ставропольский край, оно экспортирует фасовочно-упаковочное и маркировочное оборудование.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" среди МСП заняло ООО "Агроинвест" из Чечни, с экспортом масличных, бобовых и зерновых культур. Второе место также у представителя этой республики - индивидуального предпринимателя Межидова Джамбулата Абдулкеримовича, он экспортирует натуральный мед, продукцию из меда, чаи из горных трав. Третье место у представителя Дагестана - ООО "АскорАгроТрейд", которое занимается экспортом солевых брикетов, премиксов и других кормовых добавок для крупного и мелкого рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной птицы.Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) у крупного бизнеса стало ООО "Чеченские Минеральные Воды", экспортирующее минеральную и бутилированную воду, холодный чай, соки, лимонады, энергетические напитки.Среди малого и среднего бизнеса первое место в этой же номинации заняло ООО "1-ая Ватер Компани" из Ставрополья, которое экспортирует природную минеральную воду и безалкогольные напитки. На втором месте также компания из этого края - ООО "Алекс Групп", она экспортирует продукты питания из натуральных ингредиентов. Третье место у ООО "Торговый Дом "Аква-Кристалл" из Кабардино-Балкарии, которое экспортирует минеральную воду и безалкогольные напитки.Трейдером года у МСП стало ООО "С.Тайм" из Чечни, которое экспортирует пшеницу, ячмень и кукурузу.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере услуг" у малого бизнеса стала индивидуальный предприниматель из Чечни Исаева Зариса Жамайлиевна (бренд "Зосия Кидс"), которая занимается экспортом спецодежды, школьной и военной формы.Прорывом года у малого и среднего бизнеса стало ООО "1-ая Ватер Компани", на втором месте - ООО "МОК" из Ставропольского края, третий - индивидуальный предприниматель Гехаев Джамбулат Сайханович."Ответственным экспортером ESG" у МСП стало ООО "Ставропольская Зерновая Компания", которое экспортирует пшеничную хлебопекарную муку.Лучшей женщиной-экспортером в крупном бизнесе стала генеральный директор ОАО "Компания "Арнест" из Ставрополья Сагал Елена Михайловна. Компания экспортирует парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии.Победительницей в этой же номинации в малом и среднем бизнесе стала Аришева Мадина Мухамедовна, генеральный директор ООО "Торговый Дом "Аква-Кристалл". Вторая - Исаева Зариса Жамайлиевна.Победителем в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" среди МСП стал Вазаев Ширдо Абубакарович, директор департамента по экспорту ООО "Агроинвест".Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, владимир ильичев, скфо, ставропольский край, владимир владимиров, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Владимир Ильичев, СКФО, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
"Северо-Кавказский федеральный округ обладает значительным экспортным потенциалом благодаря предприятиям химической, строительной и парфюмерно-косметической отраслей, которые играют ключевую роль в развитии региона. В частности, СКФО
практически удалось восстановить основные объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров до уровня рекордного для России 2021 года. Стоит отметить и стремление компаний округа к переориентации поставок на дружественные страны - по итогам 2023 года объем поставок в дружественные страны был в три раза выше, чем в недружественные. Желаю нашим экспортерам не останавливаться на достигнутом и продолжать открывать новые направления и расширять номенклатуру поставляемой промпродукции", - отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов.
"Предприятия СКФО активно работают над реализацией своего экспортного потенциала, предлагая на внешнем рынке надежную промышленную продукцию и высококачественные, натуральные сельхозпродукты. За 2023 год компании Северного Кавказа
получили более 2,5 тысячи услуг Группы РЭЦ, которые позволили им осуществить поставки за рубеж на более чем 300 миллионов долларов, РЭЦ в свою очередь видит потенциал увеличения экспорта северо-кавказских регионов и оказывает необходимую всемерную поддержку", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
"Сегодня продукция компаний Северного Кавказа поступает на рынки более 70 стран мира, крупнейшие импортеры из числа которых представлены дружественными странами, что говорит о том, что северо-кавказские предприятия активно включены в процессы переформатирования географии российского экспорта. Кроме того, мы видим, как экспортеры региона все активнее начинают выходить за рубеж, о чем говорит внушительный рост количества действующих в округе экспортеров несырьевой продукции", - отметил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев
.
Самыми активными участниками конкурса в СКФО стали компании из Чеченской Республики и Ставропольского края
, завоевавшие по 10 призовых мест.
"Ставропольский край является лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по объему несырьевого неэнергетического экспорта. В регионе создана комплексная система поддержки экспортеров, которая помогает бизнесу наращивать поставки и открывать новые направления даже в условиях высокой конкуренции. Как итог, ставропольские предприятия смогли преодолеть санкционное давление и в короткие сроки переориентировать экспортные потоки с Запада на страны Востока, Юго-Восточной Азии
и Африки
. Мы открыли новые направления и одновременно нарастили объемы поставок. Эту работу будем продолжать и дальше", - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
.
Награждение победителей и призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года" по Северо-Кавказскому федеральному округу пройдет в Грозном в сентябре.
По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес) первое место присудили АО "Невинномысский Азот" из Ставропольского края, которое экспортирует азотные, фосфорные, калийные и комплексные удобрения, продукцию органического синтеза. На втором месте компания также со Ставрополья - ОАО "Компания "Арнест", которая экспортирует парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии. На третьем месте ООО "Дагестан Стекло Тара" с экспортом стеклотары.
Победителем в этой же номинации у малого и среднего бизнеса стало ООО "МОК" из Ставрополья, оно экспортирует оборудование для кондитерской промышленности. Второе место у индивидуального предпринимателя Гехаева Джамбулата Сайхановича из Чечни, он экспортирует сувенирно-подарочную продукцию. Третье место занял "Грозненский завод электрозащитного оборудования", который экспортирует переносные заземления для линий электропередач.
Экспортером года в сфере машиностроения у малого и среднего предпринимательства стало ООО ТД "Профитэкс", Ставропольский край, оно экспортирует фасовочно-упаковочное и маркировочное оборудование.
Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" среди МСП заняло ООО "Агроинвест" из Чечни, с экспортом масличных, бобовых и зерновых культур. Второе место также у представителя этой республики - индивидуального предпринимателя Межидова Джамбулата Абдулкеримовича, он экспортирует натуральный мед, продукцию из меда, чаи из горных трав. Третье место у представителя Дагестана - ООО "АскорАгроТрейд", которое занимается экспортом солевых брикетов, премиксов и других кормовых добавок для крупного и мелкого рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной птицы.
Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) у крупного бизнеса стало ООО "Чеченские Минеральные Воды", экспортирующее минеральную и бутилированную воду, холодный чай, соки, лимонады, энергетические напитки.
Среди малого и среднего бизнеса первое место в этой же номинации заняло ООО "1-ая Ватер Компани" из Ставрополья, которое экспортирует природную минеральную воду и безалкогольные напитки. На втором месте также компания из этого края - ООО "Алекс Групп", она экспортирует продукты питания из натуральных ингредиентов. Третье место у ООО "Торговый Дом "Аква-Кристалл" из Кабардино-Балкарии, которое экспортирует минеральную воду и безалкогольные напитки.
Трейдером года у МСП стало ООО "С.Тайм" из Чечни, которое экспортирует пшеницу, ячмень и кукурузу.
Победителем в номинации "Экспортер года в сфере услуг" у малого бизнеса стала индивидуальный предприниматель из Чечни Исаева Зариса Жамайлиевна (бренд "Зосия Кидс"), которая занимается экспортом спецодежды, школьной и военной формы.
Прорывом года у малого и среднего бизнеса стало ООО "1-ая Ватер Компани", на втором месте - ООО "МОК" из Ставропольского края, третий - индивидуальный предприниматель Гехаев Джамбулат Сайханович.
"Ответственным экспортером ESG" у МСП стало ООО "Ставропольская Зерновая Компания", которое экспортирует пшеничную хлебопекарную муку.
Лучшей женщиной-экспортером в крупном бизнесе стала генеральный директор ОАО "Компания "Арнест" из Ставрополья Сагал Елена Михайловна. Компания экспортирует парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии.
Победительницей в этой же номинации в малом и среднем бизнесе стала Аришева Мадина Мухамедовна, генеральный директор ООО "Торговый Дом "Аква-Кристалл". Вторая - Исаева Зариса Жамайлиевна.
Победителем в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" среди МСП стал Вазаев Ширдо Абубакарович, директор департамента по экспорту ООО "Агроинвест".
Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.
Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.