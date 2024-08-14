https://ria.ru/20240814/premiya-1966133378.html

Лауреатов премии "Экспортер года" объявили в СКФО

Лауреатов премии "Экспортер года" объявили в СКФО - РИА Новости, 14.08.2024

Лауреатов премии "Экспортер года" объявили в СКФО

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:49

2024-08-14T12:49

2024-08-14T12:49

экономика

россия

вероника никишина

владимир ильичев

скфо

ставропольский край

владимир владимиров

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", которая состоит из представителей федеральных министерств, РЭЦ, ВЭБа, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, определила победителей в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Северо-Кавказский федеральный округ обладает значительным экспортным потенциалом благодаря предприятиям химической, строительной и парфюмерно-косметической отраслей, которые играют ключевую роль в развитии региона. В частности, СКФО практически удалось восстановить основные объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров до уровня рекордного для России 2021 года. Стоит отметить и стремление компаний округа к переориентации поставок на дружественные страны - по итогам 2023 года объем поставок в дружественные страны был в три раза выше, чем в недружественные. Желаю нашим экспортерам не останавливаться на достигнутом и продолжать открывать новые направления и расширять номенклатуру поставляемой промпродукции", - отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов."Предприятия СКФО активно работают над реализацией своего экспортного потенциала, предлагая на внешнем рынке надежную промышленную продукцию и высококачественные, натуральные сельхозпродукты. За 2023 год компании Северного Кавказа получили более 2,5 тысячи услуг Группы РЭЦ, которые позволили им осуществить поставки за рубеж на более чем 300 миллионов долларов, РЭЦ в свою очередь видит потенциал увеличения экспорта северо-кавказских регионов и оказывает необходимую всемерную поддержку", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Сегодня продукция компаний Северного Кавказа поступает на рынки более 70 стран мира, крупнейшие импортеры из числа которых представлены дружественными странами, что говорит о том, что северо-кавказские предприятия активно включены в процессы переформатирования географии российского экспорта. Кроме того, мы видим, как экспортеры региона все активнее начинают выходить за рубеж, о чем говорит внушительный рост количества действующих в округе экспортеров несырьевой продукции", - отметил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.Самыми активными участниками конкурса в СКФО стали компании из Чеченской Республики и Ставропольского края, завоевавшие по 10 призовых мест."Ставропольский край является лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по объему несырьевого неэнергетического экспорта. В регионе создана комплексная система поддержки экспортеров, которая помогает бизнесу наращивать поставки и открывать новые направления даже в условиях высокой конкуренции. Как итог, ставропольские предприятия смогли преодолеть санкционное давление и в короткие сроки переориентировать экспортные потоки с Запада на страны Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Мы открыли новые направления и одновременно нарастили объемы поставок. Эту работу будем продолжать и дальше", - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Награждение победителей и призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года" по Северо-Кавказскому федеральному округу пройдет в Грозном в сентябре.По итогам заседания экспертной комиссии в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес) первое место присудили АО "Невинномысский Азот" из Ставропольского края, которое экспортирует азотные, фосфорные, калийные и комплексные удобрения, продукцию органического синтеза. На втором месте компания также со Ставрополья - ОАО "Компания "Арнест", которая экспортирует парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии. На третьем месте ООО "Дагестан Стекло Тара" с экспортом стеклотары.Победителем в этой же номинации у малого и среднего бизнеса стало ООО "МОК" из Ставрополья, оно экспортирует оборудование для кондитерской промышленности. Второе место у индивидуального предпринимателя Гехаева Джамбулата Сайхановича из Чечни, он экспортирует сувенирно-подарочную продукцию. Третье место занял "Грозненский завод электрозащитного оборудования", который экспортирует переносные заземления для линий электропередач.Экспортером года в сфере машиностроения у малого и среднего предпринимательства стало ООО ТД "Профитэкс", Ставропольский край, оно экспортирует фасовочно-упаковочное и маркировочное оборудование.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" среди МСП заняло ООО "Агроинвест" из Чечни, с экспортом масличных, бобовых и зерновых культур. Второе место также у представителя этой республики - индивидуального предпринимателя Межидова Джамбулата Абдулкеримовича, он экспортирует натуральный мед, продукцию из меда, чаи из горных трав. Третье место у представителя Дагестана - ООО "АскорАгроТрейд", которое занимается экспортом солевых брикетов, премиксов и других кормовых добавок для крупного и мелкого рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной птицы.Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) у крупного бизнеса стало ООО "Чеченские Минеральные Воды", экспортирующее минеральную и бутилированную воду, холодный чай, соки, лимонады, энергетические напитки.Среди малого и среднего бизнеса первое место в этой же номинации заняло ООО "1-ая Ватер Компани" из Ставрополья, которое экспортирует природную минеральную воду и безалкогольные напитки. На втором месте также компания из этого края - ООО "Алекс Групп", она экспортирует продукты питания из натуральных ингредиентов. Третье место у ООО "Торговый Дом "Аква-Кристалл" из Кабардино-Балкарии, которое экспортирует минеральную воду и безалкогольные напитки.Трейдером года у МСП стало ООО "С.Тайм" из Чечни, которое экспортирует пшеницу, ячмень и кукурузу.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере услуг" у малого бизнеса стала индивидуальный предприниматель из Чечни Исаева Зариса Жамайлиевна (бренд "Зосия Кидс"), которая занимается экспортом спецодежды, школьной и военной формы.Прорывом года у малого и среднего бизнеса стало ООО "1-ая Ватер Компани", на втором месте - ООО "МОК" из Ставропольского края, третий - индивидуальный предприниматель Гехаев Джамбулат Сайханович."Ответственным экспортером ESG" у МСП стало ООО "Ставропольская Зерновая Компания", которое экспортирует пшеничную хлебопекарную муку.Лучшей женщиной-экспортером в крупном бизнесе стала генеральный директор ОАО "Компания "Арнест" из Ставрополья Сагал Елена Михайловна. Компания экспортирует парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии.Победительницей в этой же номинации в малом и среднем бизнесе стала Аришева Мадина Мухамедовна, генеральный директор ООО "Торговый Дом "Аква-Кристалл". Вторая - Исаева Зариса Жамайлиевна.Победителем в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" среди МСП стал Вазаев Ширдо Абубакарович, директор департамента по экспорту ООО "Агроинвест".Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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https://ria.ru/20240809/eksportery-1965265373.html

https://ria.ru/20240808/ekspozitsiya-1964949399.html

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Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, владимир ильичев, скфо, ставропольский край, владимир владимиров, российский экспортный центр (рэц)