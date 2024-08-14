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В Волгограде при пожаре в квартире погибли двое детей
В Волгограде при пожаре в квартире погибли двое детей - РИА Новости, 14.08.2024
В Волгограде при пожаре в квартире погибли двое детей
Двое детей погибли, их мать пострадала при пожаре в квартире в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T01:14
2024-08-14T01:14
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ВОЛГОГРАД, 14 авг - РИА Новости. Двое детей погибли, их мать пострадала при пожаре в квартире в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области. По информации ведомства, во вторник вечером в квартире многоэтажки по улице Двинская в Волгограде произошел пожар. "В этот момент в жилище находились двое малолетних детей, 2019 и 2021 годов рождения, а также их 33-летняя мать. Спастись удалось только женщине, ее вынесли из огня соседи, первыми почувствовавшие задымление", - сообщили в СК. Отмечается, что женщина госпитализирована в реанимационное отделение. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
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происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Волгограде при пожаре в квартире погибли двое детей
СК: в Волгограде при пожаре в квартире погибли двое детей, их мать пострадала
ВОЛГОГРАД, 14 авг - РИА Новости. Двое детей погибли, их мать пострадала при пожаре в квартире в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.
По информации ведомства, во вторник вечером в квартире многоэтажки по улице Двинская в Волгограде произошел пожар.
"В этот момент в жилище находились двое малолетних детей, 2019 и 2021 годов рождения, а также их 33-летняя мать. Спастись удалось только женщине, ее вынесли из огня соседи, первыми почувствовавшие задымление", - сообщили в СК.
Отмечается, что женщина госпитализирована в реанимационное отделение.
СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".