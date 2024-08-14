https://ria.ru/20240814/pozhar-1966056041.html

В Волгограде при пожаре в квартире погибли двое детей

В Волгограде при пожаре в квартире погибли двое детей - РИА Новости, 14.08.2024

В Волгограде при пожаре в квартире погибли двое детей

Двое детей погибли, их мать пострадала при пожаре в квартире в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T01:14

2024-08-14T01:14

2024-08-14T01:40

происшествия

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966056405_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_c3d36fe70f67bb0d1958ade69d5b98b0.jpg

ВОЛГОГРАД, 14 авг - РИА Новости. Двое детей погибли, их мать пострадала при пожаре в квартире в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области. По информации ведомства, во вторник вечером в квартире многоэтажки по улице Двинская в Волгограде произошел пожар. "В этот момент в жилище находились двое малолетних детей, 2019 и 2021 годов рождения, а также их 33-летняя мать. Спастись удалось только женщине, ее вынесли из огня соседи, первыми почувствовавшие задымление", - сообщили в СК. Отмечается, что женщина госпитализирована в реанимационное отделение. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

волгоград

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия