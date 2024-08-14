https://ria.ru/20240814/post-1966064606.html

Священник рассказал, как подготовиться к празднику Успения

Священник рассказал, как подготовиться к празднику Успения - РИА Новости, 14.08.2024

Священник рассказал, как подготовиться к празднику Успения

Успенский пост, который в Русской церкви начинается 14 августа, богородичный, то есть посвящен Божией Матери, верующим стоит почитать о ее жизни, чтобы... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T04:30

2024-08-14T04:30

2024-08-14T04:30

религия

максим первозванский

иисус христос

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Успенский пост, который в Русской церкви начинается 14 августа, богородичный, то есть посвящен Божией Матери, верующим стоит почитать о ее жизни, чтобы подготовиться к празднику Успения, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. "Успенский пост, как следует из названия, предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы. Это богородичный пост, он посвящен Богородице и завершается праздником в ее честь. Вообще пост - время, когда верующие готовятся к празднику с помощью, с одной стороны, самоограничения, а с другой - молитвенного усилия. И хорошо бы подойти к этому празднику, хотя бы зная какую-то информацию, какое-то переживание в сердце с этим связать, например, почитать о земной жизни Пресвятой Богородицы", - сказал отец Максим. Также, по его словам, в пост верующим стоит почаще причащаться, исповедоваться. "Сейчас время отпусков - непростое с точки зрения поста, у людей возникают вопросы, как его соблюдать. Нужно стараться хоть как-то его выделить. Успенский пост короткий, две недели всего, но такой же строгий, как и Великий пост. По уставу, ни рыбного, ни молочного не дозволяется", - заключил собеседник агентства. В Русской православной церкви с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским - в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Успенский пост – строгий, мирянам запрещается есть рыбу, мясо, молочные продукты, яйца. Исключение – праздник Преображения Господня, который приходится на 19 августа – тогда в меню допускается рыба и морепродукты. В первый день поста, 14 августа, в Церкви встретят праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня, который пришел на Русь из Византии: тогда верующим для поклонения выносили крест, на котором когда-то распяли Иисуса Христа. Сейчас в Русской церкви в этот день устанавливают большой крест в центр храма. Также 14 августа называют Медовым cпасом, что связано с народной традицией освящать мед нового урожая.

https://ria.ru/20240814/tserkov-1966062012.html

https://ria.ru/20240814/medovyy_spas-1965604755.html

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максим первозванский, иисус христос, русская православная церковь, религия, россия