https://ria.ru/20240814/posol-1966062523.html

Британия имеет значимое влияние на руководство Украины, заявил посол России

Британия имеет значимое влияние на руководство Украины, заявил посол России - РИА Новости, 14.08.2024

Британия имеет значимое влияние на руководство Украины, заявил посол России

Великобритания, помимо подготовки украинских военных, активно участвует в проведении военных и диверсионных операций ВСУ, а также имеет значимое влияние на... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T03:34

2024-08-14T03:34

2024-08-14T03:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

андрей келин

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Великобритания, помимо подготовки украинских военных, активно участвует в проведении военных и диверсионных операций ВСУ, а также имеет значимое влияние на руководство Украины, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.В июле британское минобороны сообщило, что более 42 тысяч украинских военных прошли обучение в Великобритании с июня 2022 года."Безусловно, стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство", - рассказал российский дипломат.Посол напомнил, что ранее Минобороны РФ сообщало о более чем 800 британцах, отправившихся воевать на Украину. Из них, как сообщалось, уничтожены 360, добавил Келин.Ранее венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради заявил РИА Новости, что Киев не мог организовать нападение в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, без согласования с США или Великобританией.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html

украина

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, андрей келин, сергей лавров, нато, великобритания