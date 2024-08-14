Британия имеет значимое влияние на руководство Украины, заявил посол России
Посол Келин: Британия участвует в проведении военных и диверсионных операций ВСУ
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Великобритания, помимо подготовки украинских военных, активно участвует в проведении военных и диверсионных операций ВСУ, а также имеет значимое влияние на руководство Украины, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В июле британское минобороны сообщило, что более 42 тысяч украинских военных прошли обучение в Великобритании с июня 2022 года.
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"Безусловно, стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство", - рассказал российский дипломат.
Посол напомнил, что ранее Минобороны РФ сообщало о более чем 800 британцах, отправившихся воевать на Украину. Из них, как сообщалось, уничтожены 360, добавил Келин.
Ранее венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради заявил РИА Новости, что Киев не мог организовать нападение в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, без согласования с США или Великобританией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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