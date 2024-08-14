https://ria.ru/20240814/polyanskiy-1966268969.html

Россия пока не планирует запрашивать заседание СБ ООН по Курской области

Россия пока не планирует запрашивать заседание СБ ООН по Курской области - РИА Новости, 14.08.2024

Россия пока не планирует запрашивать заседание СБ ООН по Курской области

РФ пока не планирует запрашивать заседание СБ ООН по атаке украинских боевиков на Курскую область, сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:38

2024-08-14T20:38

2024-08-14T20:38

специальная военная операция на украине

россия

курская область

дмитрий полянский

вооруженные силы украины

оон

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ООН, 14 авг – РИА Новости. РФ пока не планирует запрашивать заседание СБ ООН по атаке украинских боевиков на Курскую область, сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Не на данном этапе", - сказал российский дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/polyanskiy-1966268801.html

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россия

курская область

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россия, курская область, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, оон