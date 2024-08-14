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Полянский назвал применение оружия из США в Курской области актом эскалации
Полянский назвал применение оружия из США в Курской области актом эскалации - РИА Новости, 14.08.2024
Полянский назвал применение оружия из США в Курской области актом эскалации
Использование ВСУ американского оружия при атаке на Курскую область - акт эскалации, он будет иметь последствия, заявил первый зампостпреда РФ при всемирной... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T20:36
2024-08-14T20:36
2024-08-14T20:36
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дмитрий полянский
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ООН, 13 авг – РИА Новости. Использование ВСУ американского оружия при атаке на Курскую область - акт эскалации, он будет иметь последствия, заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Использование американского оружия в Курске, на Украине или где-либо еще для нас является актом эскалации, он будет иметь серьезные последствия", – сказал российский дипломат журналистам. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дмитрий Полянский, Вооруженные силы Украины, ООН
Полянский назвал применение оружия из США в Курской области актом эскалации
Полянский: акт эскалации в Курской области будет иметь последствия