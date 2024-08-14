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Полянский назвал применение оружия из США в Курской области актом эскалации - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/polyanskiy-1966268801.html
Полянский назвал применение оружия из США в Курской области актом эскалации
Полянский назвал применение оружия из США в Курской области актом эскалации - РИА Новости, 14.08.2024
Полянский назвал применение оружия из США в Курской области актом эскалации
Использование ВСУ американского оружия при атаке на Курскую область - акт эскалации, он будет иметь последствия, заявил первый зампостпреда РФ при всемирной... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T20:36
2024-08-14T20:36
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дмитрий полянский
вооруженные силы украины
оон
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ООН, 13 авг – РИА Новости. Использование ВСУ американского оружия при атаке на Курскую область - акт эскалации, он будет иметь последствия, заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Использование американского оружия в Курске, на Украине или где-либо еще для нас является актом эскалации, он будет иметь серьезные последствия", – сказал российский дипломат журналистам. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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россия, курская область, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дмитрий Полянский, Вооруженные силы Украины, ООН
Полянский назвал применение оружия из США в Курской области актом эскалации

Полянский: акт эскалации в Курской области будет иметь последствия

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 авг – РИА Новости. Использование ВСУ американского оружия при атаке на Курскую область - акт эскалации, он будет иметь последствия, заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Использование американского оружия в Курске, на Украине или где-либо еще для нас является актом эскалации, он будет иметь серьезные последствия", – сказал российский дипломат журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ при вторжении в Россию
Вчера, 19:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДмитрий ПолянскийВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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