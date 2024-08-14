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В Польше заочно обвинили освобожденного из тюрьмы в США россиянина Рубцова - РИА Новости, 14.08.2024
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18:53 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/polsha-1966252714.html
В Польше заочно обвинили освобожденного из тюрьмы в США россиянина Рубцова
В Польше заочно обвинили освобожденного из тюрьмы в США россиянина Рубцова - РИА Новости, 14.08.2024
В Польше заочно обвинили освобожденного из тюрьмы в США россиянина Рубцова
Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже гражданину РФ Павлу Рубцову, освобожденному в рамках обмена между РФ и США, об этом сообщается на... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:53
2024-08-14T18:53
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ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже гражданину РФ Павлу Рубцову, освобожденному в рамках обмена между РФ и США, об этом сообщается на сайте Национальной прокуратуры республики. "Прокурор Люблинского отдела по делам организованной преступности и коррупции направил 9 августа 2024 года в окружной суд Пшемысля обвинительное заключение в отношении Пабло Г., он же Павел Р., обвиняя его в совершении преступления шпионажа по статье 130 параграф 2 УК", - сообщает прокуратура. Прокуратура утверждает, что Рубцов якобы "с апреля 2016 года по февраль 2022 года в Пшемысле, Варшаве и других местах, принимая участие в деятельности иностранной разведки (российской военной разведки), предоставлял этой разведке информацию, передача которой могла нанести вред Польской Республики, в том числе как государству - члену НАТО". Польское ведомство также утверждает, что "деятельность обвиняемого заключалась среди прочего в сборе и передаче информации, распространении дезинформации и проведении оперативной разведки". Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году якобы за шпионаж в пользу России. Журналист родился в Москве и переехал в Испанию, когда ему было девять лет. Он очень хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал La Sexta. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. Рубцова Польша освободила по просьбе США.
https://ria.ru/20240814/polsha-1966141322.html
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россия, сша, варшава, в мире, происшествия
Россия, США, Варшава, В мире, Происшествия
В Польше заочно обвинили освобожденного из тюрьмы в США россиянина Рубцова

Польская прокуратура заочно обвинила в шпионаже гражданина России Рубцова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже гражданину РФ Павлу Рубцову, освобожденному в рамках обмена между РФ и США, об этом сообщается на сайте Национальной прокуратуры республики.
"Прокурор Люблинского отдела по делам организованной преступности и коррупции направил 9 августа 2024 года в окружной суд Пшемысля обвинительное заключение в отношении Пабло Г., он же Павел Р., обвиняя его в совершении преступления шпионажа по статье 130 параграф 2 УК", - сообщает прокуратура.
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Прокуратура утверждает, что Рубцов якобы "с апреля 2016 года по февраль 2022 года в Пшемысле, Варшаве и других местах, принимая участие в деятельности иностранной разведки (российской военной разведки), предоставлял этой разведке информацию, передача которой могла нанести вред Польской Республики, в том числе как государству - члену НАТО".
Польское ведомство также утверждает, что "деятельность обвиняемого заключалась среди прочего в сборе и передаче информации, распространении дезинформации и проведении оперативной разведки".
Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году якобы за шпионаж в пользу России. Журналист родился в Москве и переехал в Испанию, когда ему было девять лет. Он очень хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал La Sexta.
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Рубцова Польша освободила по просьбе США.
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