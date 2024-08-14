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В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий
В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий - РИА Новости, 14.08.2024
В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий
Подозреваемый в планировании диверсий арестован в Польше, сообщил журналистам глава МВД, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:16
2024-08-14T13:16
2024-08-14T14:28
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ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Подозреваемый в планировании диверсий арестован в Польше, сообщил журналистам глава МВД, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк."Арестован очередной человек, который планировал диверсионные акты на территории Польши", - сказал Семоняк.Он добавил, что пока не может рассказать о подробностях этого дела.По его словам, с начала года в Польше уже арестовано более десяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. Первый из них был арестован во Вроцлаве."Мы не рассказываем подробностей – кто с кем связан, но мы имеем дело с противником в виде спецслужб иностранного государства и, конечно, в этом смысле все дела связаны друг с другом", - добавил Семоняк.За последнее время польские власти сообщили об аресте около 20 человек, которые подозреваются в шпионаже и подготовке диверсий.
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в мире, польша, томаш семоняк, мвд польши
В мире, Польша, Томаш Семоняк, МВД Польши
В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий
Глава МВД Польши сообщил об аресте подозреваемого в подготовке диверсий
ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Подозреваемый в планировании диверсий арестован в Польше, сообщил журналистам глава МВД, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.
"Арестован очередной человек, который планировал диверсионные акты на территории Польши", - сказал Семоняк.
Он добавил, что пока не может рассказать о подробностях этого дела.
По его словам, с начала года в Польше уже арестовано более десяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. Первый из них был арестован во Вроцлаве
.
"Мы не рассказываем подробностей – кто с кем связан, но мы имеем дело с противником в виде спецслужб иностранного государства и, конечно, в этом смысле все дела связаны друг с другом", - добавил Семоняк.
За последнее время польские власти сообщили об аресте около 20 человек, которые подозреваются в шпионаже и подготовке диверсий.