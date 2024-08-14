https://ria.ru/20240814/polsha-1966141322.html

В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий

В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий - РИА Новости, 14.08.2024

В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий

Подозреваемый в планировании диверсий арестован в Польше, сообщил журналистам глава МВД, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:16

2024-08-14T13:16

2024-08-14T14:28

в мире

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томаш семоняк

мвд польши

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ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Подозреваемый в планировании диверсий арестован в Польше, сообщил журналистам глава МВД, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк."Арестован очередной человек, который планировал диверсионные акты на территории Польши", - сказал Семоняк.Он добавил, что пока не может рассказать о подробностях этого дела.По его словам, с начала года в Польше уже арестовано более десяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. Первый из них был арестован во Вроцлаве."Мы не рассказываем подробностей – кто с кем связан, но мы имеем дело с противником в виде спецслужб иностранного государства и, конечно, в этом смысле все дела связаны друг с другом", - добавил Семоняк.За последнее время польские власти сообщили об аресте около 20 человек, которые подозреваются в шпионаже и подготовке диверсий.

https://ria.ru/20240814/komissija-1966122304.html

польша

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в мире, польша, томаш семоняк, мвд польши