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В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий - РИА Новости, 14.08.2024
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13:16 14.08.2024 (обновлено: 14:28 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/polsha-1966141322.html
В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий
В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий - РИА Новости, 14.08.2024
В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий
Подозреваемый в планировании диверсий арестован в Польше, сообщил журналистам глава МВД, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:16
2024-08-14T14:28
в мире
польша
томаш семоняк
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ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Подозреваемый в планировании диверсий арестован в Польше, сообщил журналистам глава МВД, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк."Арестован очередной человек, который планировал диверсионные акты на территории Польши", - сказал Семоняк.Он добавил, что пока не может рассказать о подробностях этого дела.По его словам, с начала года в Польше уже арестовано более десяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. Первый из них был арестован во Вроцлаве."Мы не рассказываем подробностей – кто с кем связан, но мы имеем дело с противником в виде спецслужб иностранного государства и, конечно, в этом смысле все дела связаны друг с другом", - добавил Семоняк.За последнее время польские власти сообщили об аресте около 20 человек, которые подозреваются в шпионаже и подготовке диверсий.
https://ria.ru/20240814/komissija-1966122304.html
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в мире, польша, томаш семоняк, мвд польши
В мире, Польша, Томаш Семоняк, МВД Польши
В Польше арестовали мужчину по подозрению в подготовке диверсий

Глава МВД Польши сообщил об аресте подозреваемого в подготовке диверсий

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 авг - РИА Новости. Подозреваемый в планировании диверсий арестован в Польше, сообщил журналистам глава МВД, министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.
"Арестован очередной человек, который планировал диверсионные акты на территории Польши", - сказал Семоняк.
Он добавил, что пока не может рассказать о подробностях этого дела.
По его словам, с начала года в Польше уже арестовано более десяти человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. Первый из них был арестован во Вроцлаве.
"Мы не рассказываем подробностей – кто с кем связан, но мы имеем дело с противником в виде спецслужб иностранного государства и, конечно, в этом смысле все дела связаны друг с другом", - добавил Семоняк.
За последнее время польские власти сообщили об аресте около 20 человек, которые подозреваются в шпионаже и подготовке диверсий.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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