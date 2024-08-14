https://ria.ru/20240814/politsija-1966138985.html

В Перми проверят сообщение об избиении пьяным мужчиной ребенка

В Перми проверят сообщение об избиении пьяным мужчиной ребенка - РИА Новости, 14.08.2024

В Перми проверят сообщение об избиении пьяным мужчиной ребенка

Полиция начала проверку после жалобы пермячки, сообщившей об избиении на улице пьяным мужчиной ее сына, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:09

2024-08-14T13:09

2024-08-14T13:09

происшествия

свердловский район

пермь

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ПЕРМЬ, 14 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку после жалобы пермячки, сообщившей об избиении на улице пьяным мужчиной ее сына, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. Ранее в пермском СМИ Properm появилась информация, что 12 августа в ЖК "Авиатор" в Свердловском районе Перми агрессивный пьяный мужчина избил подростка, гулявшего с собакой. Данные сопровождались отрезком с камер видеонаблюдения, на котором мужчина хватает за шею мальчика. Со ссылкой на слова мамы ребенка уточнялось, что на место вызвали полицию, но она не приехала. Позднее женщина написала в МВД два заявления: о побоях и оскорблениях со стороны мужчины. "В отдел полиции Свердловского района 12 августа поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ее несовершеннолетнему сыну телесные повреждения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - рассказали в управлении. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность мужчины. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240130/perm-1924312754.html

свердловский район

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловский район, пермь