https://ria.ru/20240814/polet-1966240832.html

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 14.08.2024

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:56

2024-08-14T17:56

2024-08-14T17:56

россия

норвежское море

арктика

воздушно-космические силы россии

ту-95мс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966241824_0:79:3360:1969_1920x0_80_0_0_a535a47c75a0ce5c7165d6b8a22c8297.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило министерство обороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении."На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - отмечает МО РФ.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, напомнили в российском военном ведомстве. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240814/minoborony-1966231481.html

https://ria.ru/20240212/bombardirovschiki-1926850866.html

россия

норвежское море

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, норвежское море, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-95мс