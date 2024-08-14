https://ria.ru/20240814/polet-1966240832.html
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 14.08.2024
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:56
2024-08-14T17:56
2024-08-14T17:56
россия
норвежское море
арктика
воздушно-космические силы россии
ту-95мс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966241824_0:79:3360:1969_1920x0_80_0_0_a535a47c75a0ce5c7165d6b8a22c8297.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило министерство обороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении."На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - отмечает МО РФ.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, напомнили в российском военном ведомстве. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240814/minoborony-1966231481.html
https://ria.ru/20240212/bombardirovschiki-1926850866.html
россия
норвежское море
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966241824_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_d13f395c4d7b16ccc4ed9a428fae3618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвежское море, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-95мс
Россия, Норвежское море, Арктика, Воздушно-космические силы России, Ту-95МС
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морем