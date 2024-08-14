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Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 14.08.2024
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17:56 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/polet-1966240832.html
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 14.08.2024
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:56
2024-08-14T17:56
россия
норвежское море
арктика
воздушно-космические силы россии
ту-95мс
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило министерство обороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении."На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - отмечает МО РФ.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, напомнили в российском военном ведомстве. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240814/minoborony-1966231481.html
https://ria.ru/20240212/bombardirovschiki-1926850866.html
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россия, норвежское море, арктика, воздушно-космические силы россии, ту-95мс
Россия, Норвежское море, Арктика, Воздушно-космические силы России, Ту-95МС
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морем

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщило министерство обороны РФ.
«
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.
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Вчера, 17:24
«
"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - отмечает МО РФ.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, напомнили в российском военном ведомстве.
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивает Минобороны РФ.
Полет ракетоносцев Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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РоссияНорвежское мореАрктикаВоздушно-космические силы РоссииТу-95МС
 
 
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