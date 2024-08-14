https://ria.ru/20240814/podrostok-1966160130.html

В Саратовской области школьник умер после разгрузки мешков с химикатами

В Саратовской области школьник умер после разгрузки мешков с химикатами - РИА Новости, 14.08.2024

В Саратовской области школьник умер после разгрузки мешков с химикатами

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти 15-летнему подростку, который скончался в Саратовской области после разгрузки мешков с... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:33

2024-08-14T14:33

2024-08-14T16:27

происшествия

саратовская область

марксовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 14 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти 15-летнему подростку, который скончался в Саратовской области после разгрузки мешков с удобрениями, сообщило областное управление СК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, 8 августа 2024 года несовершеннолетний помогал знакомому в погрузке мешков с удобрениями в селе Георгиевка Марксовского района. По приходу домой у 15-летнего мальчика ухудшилось самочувствие. Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, скончался в тот же день", - говорится в сообщении. Уточняется, следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".Информационный центр СК РФ в Telegram-канале уточняет, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу после публикации в интернете видеообращения жительницы Саратовской области."Она сообщила, что в августе текущего года в селе Волково 15-летний подросток работал у местного предпринимателя, осуществляя погрузку и транспортировку опасных химикатов и удобрений в соседний населенный пункт. Из-за отсутствия средств индивидуальной защиты молодой человек отравился вредными испарениями, спасти его не удалось. До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240719/balashiha-1960634690.html

саратовская область

марксовский район

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происшествия, саратовская область, марксовский район, следственный комитет россии (ск рф)