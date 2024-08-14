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В подполье сообщили об ударе по военному складу в порту Одессы

В подполье сообщили об ударе по военному складу в порту Одессы - РИА Новости, 14.08.2024

В подполье сообщили об ударе по военному складу в порту Одессы

По складу в порту Одессы нанесли удар, погибли военные, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:20

2024-08-14T20:20

2024-08-14T21:13

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ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. По складу в порту Одессы нанесли удар, погибли военные, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в морской порт, по складу. Детонацией развалило много. Есть погибшие, в том числе иностранцы", — сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о военном складе и военнослужащих.Он отметил, что, по предварительным данным, там были противокорабельные ракеты иностранного производства и пусковые установки. При этом система ПВО, охранявшая помещение, сработать не успела, приняла участие в детонации, "весело разлетаясь по округе"."Прилет реально сильный был, слышали и Черноморск (Ильичевск), и окрестности", — подчеркнул Лебедев.Место ЧП оцепила Служба безопасности Украины, пропускают только машины скорой, добавил подпольщик.Ранее в среду мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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