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Атомные подлодки пятого поколения смогут эффективно бороться с роботами - РИА Новости, 14.08.2024
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07:04 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/podlodki-1966073266.html
Атомные подлодки пятого поколения смогут эффективно бороться с роботами
Атомные подлодки пятого поколения смогут эффективно бороться с роботами - РИА Новости, 14.08.2024
Атомные подлодки пятого поколения смогут эффективно бороться с роботами
Стратегические атомные подводные лодки пятого поколения ВМФ России смогут эффективно бороться с подводными роботами, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:04
2024-08-14T07:04
безопасность
технологии
россия
игорь вильнит
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Стратегические атомные подводные лодки пятого поколения ВМФ России смогут эффективно бороться с подводными роботами, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит. Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов. "Когда наши ракетоносцы пятого поколения начнут выходить в море, их встречать будут не только многоцелевые атомные подлодки недружественных стран, но и различные робототехнические средства обнаружения и противодействия. Картину, которую я сейчас попытался изобразить, многие могут воспринять как приговор традиционным подводным лодкам, но подводное кораблестроение тоже не будет стоять на месте – лодки пятого поколения будут отличаться еще более высокой скрытностью, а также способностью дезориентировать средства противника", - сказал Вильнит. При этом он вспомнил высказывание легендарного китайского военачальника Сунь-цзы: "Война – это путь обмана".
https://ria.ru/20240814/apl-1966067220.html
https://ria.ru/20240813/podlodka-1965838165.html
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безопасность, технологии, россия, игорь вильнит
Безопасность, Технологии, Россия, Игорь Вильнит
Атомные подлодки пятого поколения смогут эффективно бороться с роботами

Глава ЦКБ "Рубин": АПЛ пятого поколения смогут эффективно бороться с роботами

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" | Перейти в медиабанкПодводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка Уфа во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Стратегические атомные подводные лодки пятого поколения ВМФ России смогут эффективно бороться с подводными роботами, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.
Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов.
Корабль на воздушной подушке Мордовия и подводная лодка Уфа - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
ВЦКБ "Рубин" рассказали, когда построят АПЛ пятого поколения для ВМФ
Вчера, 05:17
"Когда наши ракетоносцы пятого поколения начнут выходить в море, их встречать будут не только многоцелевые атомные подлодки недружественных стран, но и различные робототехнические средства обнаружения и противодействия. Картину, которую я сейчас попытался изобразить, многие могут воспринять как приговор традиционным подводным лодкам, но подводное кораблестроение тоже не будет стоять на месте – лодки пятого поколения будут отличаться еще более высокой скрытностью, а также способностью дезориентировать средства противника", - сказал Вильнит.
При этом он вспомнил высказывание легендарного китайского военачальника Сунь-цзы: "Война – это путь обмана".
Атомный подводный ракетный крейсер проекта Борей - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В ЦКБ "Рубин" рассказали о своей приоритетной задаче
13 августа, 06:04
 
БезопасностьТехнологииРоссияИгорь Вильнит
 
 
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