https://ria.ru/20240814/podlodki-1966073266.html
Атомные подлодки пятого поколения смогут эффективно бороться с роботами
Атомные подлодки пятого поколения смогут эффективно бороться с роботами - РИА Новости, 14.08.2024
Атомные подлодки пятого поколения смогут эффективно бороться с роботами
Стратегические атомные подводные лодки пятого поколения ВМФ России смогут эффективно бороться с подводными роботами, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T07:04
2024-08-14T07:04
2024-08-14T07:04
безопасность
технологии
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Стратегические атомные подводные лодки пятого поколения ВМФ России смогут эффективно бороться с подводными роботами, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит. Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов. "Когда наши ракетоносцы пятого поколения начнут выходить в море, их встречать будут не только многоцелевые атомные подлодки недружественных стран, но и различные робототехнические средства обнаружения и противодействия. Картину, которую я сейчас попытался изобразить, многие могут воспринять как приговор традиционным подводным лодкам, но подводное кораблестроение тоже не будет стоять на месте – лодки пятого поколения будут отличаться еще более высокой скрытностью, а также способностью дезориентировать средства противника", - сказал Вильнит. При этом он вспомнил высказывание легендарного китайского военачальника Сунь-цзы: "Война – это путь обмана".
https://ria.ru/20240814/apl-1966067220.html
https://ria.ru/20240813/podlodka-1965838165.html
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безопасность, технологии, россия, игорь вильнит
Безопасность, Технологии, Россия, Игорь Вильнит
Атомные подлодки пятого поколения смогут эффективно бороться с роботами
Глава ЦКБ "Рубин": АПЛ пятого поколения смогут эффективно бороться с роботами
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Стратегические атомные подводные лодки пятого поколения ВМФ России смогут эффективно бороться с подводными роботами, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.
Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов.
"Когда наши ракетоносцы пятого поколения начнут выходить в море, их встречать будут не только многоцелевые атомные подлодки недружественных стран, но и различные робототехнические средства обнаружения и противодействия. Картину, которую я сейчас попытался изобразить, многие могут воспринять как приговор традиционным подводным лодкам, но подводное кораблестроение тоже не будет стоять на месте – лодки пятого поколения будут отличаться еще более высокой скрытностью, а также способностью дезориентировать средства противника", - сказал Вильнит.
При этом он вспомнил высказывание легендарного китайского военачальника Сунь-цзы: "Война – это путь обмана".