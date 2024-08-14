https://ria.ru/20240814/podlodka-1966089474.html
ЦКБ "Рубин" рассказал о предвестниках стратегической АПЛ пятого поколения
ЦКБ "Рубин" рассказал о предвестниках стратегической АПЛ пятого поколения - РИА Новости, 14.08.2024
ЦКБ "Рубин" рассказал о предвестниках стратегической АПЛ пятого поколения
Разработанные в ЦКБ "Рубин" автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Суррогат" и концепт-проект подлодки "Арктур" являются предвестниками стратегической РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:42
2024-08-14T09:42
2024-08-14T09:42
новое оружие россии
безопасность
россия
игорь вильнит
цкб мт "рубин"
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов. Разработанные в ЦКБ "Рубин" автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Суррогат" и концепт-проект подлодки "Арктур" являются предвестниками стратегической АПЛ пятого поколения ВМФ РФ, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит. ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных подводных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов. Концепция АНПА "Суррогат" впервые была озвучена в 2016 году, новый аппарат "Суррогат-В" впервые был представлен вместе с концепт-проектом подлодки "Арктур" на форуме "Армия 2022". "Мы уже достаточно давно ведем работы в сфере робототехники, которые позволят нашим лодкам пятого поколения уверенно чувствовать себя на океанских просторах. И "Суррогаты", и "Арктур" – это иллюстрация наших усилий по созданию подводных лодок и необитаемых подводных аппаратов, которые должны обеспечивать безопасность нашей страны в обозримом будущем", - сказал Вильнит. Стратегическая атомная подводная лодка пятого поколения может появиться в составе ВМФ РФ в начале 2030-х годов, заявил в июне главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, игорь вильнит, цкб мт "рубин"
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Игорь Вильнит, ЦКБ МТ "Рубин"
ЦКБ "Рубин" рассказал о предвестниках стратегической АПЛ пятого поколения
Вильнит назвал "Суррогат" и "Арктур" предвестниками АПЛ пятого поколения
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Сергей Сафронов. Разработанные в ЦКБ "Рубин" автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Суррогат" и концепт-проект подлодки "Арктур" являются предвестниками стратегической АПЛ пятого поколения ВМФ РФ, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.
ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных подводных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов. Концепция АНПА "Суррогат" впервые была озвучена в 2016 году, новый аппарат "Суррогат-В" впервые был представлен вместе с концепт-проектом подлодки "Арктур" на форуме "Армия 2022".
«
"Мы уже достаточно давно ведем работы в сфере робототехники, которые позволят нашим лодкам пятого поколения уверенно чувствовать себя на океанских просторах. И "Суррогаты", и "Арктур" – это иллюстрация наших усилий по созданию подводных лодок и необитаемых подводных аппаратов, которые должны обеспечивать безопасность нашей страны в обозримом будущем", - сказал Вильнит.
Стратегическая атомная подводная лодка пятого поколения может появиться в составе ВМФ РФ в начале 2030-х годов, заявил в июне главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.