https://ria.ru/20240814/plennye-1966070754.html

Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима

Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима - РИА Новости, 14.08.2024

Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима

Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:19

2024-08-14T06:19

2024-08-14T16:13

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ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ. В прошлом году бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого — первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, — принесли присягу России. Батальон поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" в конце октября, о начале его формирования было объявлено в феврале, передавал корреспондент РИА Новости. "Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу", — сказали военнопленные.По словам украинцев, все они отказались от обмена и дальнейшую жизнь видят в России. Изъявивших желание служить около 20 человек, но, по их данным, желающих наберется не менее 60.

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"Видим судьбу в РФ": группа украинских пленных о желании воевать против киевского режима Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ. Изъявивших желание служить около 20 человек, но, по их данным, желающих наберется не менее 60. 2024-08-14T06:19 true PT1M15S

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