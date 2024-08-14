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Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 14.08.2024 (обновлено: 16:13 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/plennye-1966070754.html
Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима
Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима - РИА Новости, 14.08.2024
Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима
Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:19
2024-08-14T16:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ. В прошлом году бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого — первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, — принесли присягу России. Батальон поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" в конце октября, о начале его формирования было объявлено в феврале, передавал корреспондент РИА Новости. &quot;Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу&quot;, — сказали военнопленные.По словам украинцев, все они отказались от обмена и дальнейшую жизнь видят в России. Изъявивших желание служить около 20 человек, но, по их данным, желающих наберется не менее 60.
https://ria.ru/20240813/plennyy-1965882054.html
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"Видим судьбу в РФ": группа украинских пленных о желании воевать против киевского режима
Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ. Изъявивших желание служить около 20 человек, но, по их данным, желающих наберется не менее 60.
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россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима

Группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ.
В прошлом году бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого — первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, — принесли присягу России. Батальон поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" в конце октября, о начале его формирования было объявлено в феврале, передавал корреспондент РИА Новости.
«

"Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу", — сказали военнопленные.

По словам украинцев, все они отказались от обмена и дальнейшую жизнь видят в России.
Изъявивших желание служить около 20 человек, но, по их данным, желающих наберется не менее 60.
Обращение украинского пленного к Зеленскому - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Бывший сосед Зеленского обратился к нему из российского плена
13 августа, 11:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасность
 
 
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