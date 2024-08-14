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Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима
Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима - РИА Новости, 14.08.2024
Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима
Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:19
2024-08-14T06:19
2024-08-14T16:13
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ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ. В прошлом году бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого — первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, — принесли присягу России. Батальон поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" в конце октября, о начале его формирования было объявлено в феврале, передавал корреспондент РИА Новости. "Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу", — сказали военнопленные.По словам украинцев, все они отказались от обмена и дальнейшую жизнь видят в России. Изъявивших желание служить около 20 человек, но, по их данным, желающих наберется не менее 60.
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"Видим судьбу в РФ": группа украинских пленных о желании воевать против киевского режима
Группа украинских военнопленных заявила РИА Новости о желании воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ. Изъявивших желание служить около 20 человек, но, по их данным, желающих наберется не менее 60.
2024-08-14T06:19
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Группа пленных ВСУ заявила, что хочет воевать против киевского режима
Группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима