https://ria.ru/20240814/plen-1966092450.html

В Курской области взяли в плен новую группу украинских военных

В Курской области взяли в плен новую группу украинских военных - РИА Новости, 14.08.2024

В Курской области взяли в плен новую группу украинских военных

В Курской области взяли в плен еще одну группу украинских штурмовиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:01

2024-08-14T10:01

2024-08-14T10:36

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966095221_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d39ec211c0deb61e29c223f471ff1a7.jpg

КУРСК, 14 авг — РИА Новости. В Курской области взяли в плен еще одну группу украинских штурмовиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В составе группы — три человека. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии", — сказал собеседник агентства.Минувшей ночью близ села Малая Локня в плен попали пять солдат из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. А двумя днями ранее в районе Мартыновки российские бойцы захватили еще одну группу из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более двух тысяч человек убитыми и ранеными, 35 танков, 31 бронетранспортер и 18 БМП, а также десятки других машин и орудий.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сдачи в плен украинских военных в Курской области Еще трое украинских военных из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады взяты в плен в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. 2024-08-14T10:01 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность