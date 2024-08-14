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В Курской области взяли в плен новую группу украинских военных - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 14.08.2024 (обновлено: 10:36 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/plen-1966092450.html
В Курской области взяли в плен новую группу украинских военных
В Курской области взяли в плен новую группу украинских военных - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области взяли в плен новую группу украинских военных
В Курской области взяли в плен еще одну группу украинских штурмовиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:01
2024-08-14T10:36
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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КУРСК, 14 авг — РИА Новости. В Курской области взяли в плен еще одну группу украинских штурмовиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В составе группы — три человека. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии", — сказал собеседник агентства.Минувшей ночью близ села Малая Локня в плен попали пять солдат из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. А двумя днями ранее в районе Мартыновки российские бойцы захватили еще одну группу из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более двух тысяч человек убитыми и ранеными, 35 танков, 31 бронетранспортер и 18 БМП, а также десятки других машин и орудий.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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Кадры сдачи в плен украинских военных в Курской области
Еще трое украинских военных из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады взяты в плен в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Курской области взяли в плен новую группу украинских военных

В Курской области взяли в плен троих военных ВСУ из ударно-штурмовой бригады

Читать ria.ru в
КУРСК, 14 авг — РИА Новости. В Курской области взяли в плен еще одну группу украинских штурмовиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В составе группы — три человека. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
Минувшей ночью близ села Малая Локня в плен попали пять солдат из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. А двумя днями ранее в районе Мартыновки российские бойцы захватили еще одну группу из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более двух тысяч человек убитыми и ранеными, 35 танков, 31 бронетранспортер и 18 БМП, а также десятки других машин и орудий.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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