https://ria.ru/20240814/plen-1966063902.html

В Курской области взяли в плен группу украинских военных

В Курской области взяли в плен группу украинских военных - РИА Новости, 14.08.2024

В Курской области взяли в плен группу украинских военных

Группа военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии взята в плен ВС РФ в Курской области близ села Малая Локня, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T04:08

2024-08-14T04:08

2024-08-14T04:08

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КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Группа военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии взята в плен ВС РФ в Курской области близ села Малая Локня, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Видео с пленными оказалось в распоряжении агентства. "На территории Курской области близ населенного пункта Малая Локня в плен взяты пять военнослужащих 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены еще двое их сослуживцев", - сказал представитель силового ведомства. На снятых с коптера кадрах видно, как российские бойцы ведут двоих украинских пленных к размещенной в лесопосадке группе из еще троих попавших в плен ранее бойцов ВСУ. Двоих пленных российский военный напоил водой. Затем российские военные производят досмотр и допрос всех взятых в плен. В понедельник РИА Новости показало другие кадры, на которых видно, как штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в составе взяли в плен. В российских силовых структурах агентству рассказали, что украинских военных взяли в плен под населенным пунктом Мартыновка. СК РФ возбудил уголовное дело против одного из командиров 80-й бригады Эмиля Ишкулова по подозрению в теракте, убийстве и покушении на убийство. Захваченные в плен в Курской области украинские военные на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, их быстро взяли в плен после начала вторжения на российскую территорию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, безопасность