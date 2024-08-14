https://ria.ru/20240814/plen-1966063902.html
В Курской области взяли в плен группу украинских военных
В Курской области взяли в плен группу украинских военных - РИА Новости, 14.08.2024
В Курской области взяли в плен группу украинских военных
Группа военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии взята в плен ВС РФ в Курской области близ села Малая Локня, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:08
2024-08-14T04:08
2024-08-14T04:08
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КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Группа военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии взята в плен ВС РФ в Курской области близ села Малая Локня, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Видео с пленными оказалось в распоряжении агентства. "На территории Курской области близ населенного пункта Малая Локня в плен взяты пять военнослужащих 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены еще двое их сослуживцев", - сказал представитель силового ведомства. На снятых с коптера кадрах видно, как российские бойцы ведут двоих украинских пленных к размещенной в лесопосадке группе из еще троих попавших в плен ранее бойцов ВСУ. Двоих пленных российский военный напоил водой. Затем российские военные производят досмотр и допрос всех взятых в плен. В понедельник РИА Новости показало другие кадры, на которых видно, как штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в составе взяли в плен. В российских силовых структурах агентству рассказали, что украинских военных взяли в плен под населенным пунктом Мартыновка. СК РФ возбудил уголовное дело против одного из командиров 80-й бригады Эмиля Ишкулова по подозрению в теракте, убийстве и покушении на убийство. Захваченные в плен в Курской области украинские военные на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, их быстро взяли в плен после начала вторжения на российскую территорию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Курской области взяли в плен группу украинских военных
У курской Малой Локни взяли в плен пять военных из штурмовой бригады ВСУ