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Бизнесмен зарегистрировал 400 мигрантов в съемной квартире в Петербурге - РИА Новости, 14.08.2024
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10:03 14.08.2024 (обновлено: 11:49 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/peterburg-1966092618.html
Бизнесмен зарегистрировал 400 мигрантов в съемной квартире в Петербурге
Бизнесмен зарегистрировал 400 мигрантов в съемной квартире в Петербурге - РИА Новости, 14.08.2024
Бизнесмен зарегистрировал 400 мигрантов в съемной квартире в Петербурге
Бизнесмена, незаконно зарегистрировавшего 400 мигрантов в квартире, задержали в Петербурге, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:03
2024-08-14T11:49
происшествия
жилье
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Бизнесмена, незаконно зарегистрировавшего 400 мигрантов в квартире, задержали в Петербурге, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. "Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал одну из квартир дома на улице Демьяна Бедного в Санкт-Петербурге. За денежное вознаграждение он регистрировал на данной жилплощади мигрантов", - сказала Волк. В дальнейшем фиктивные сведения о месте пребывания мигрантов предоставлялись в профильное подразделение, на их основании оформлялись патенты на трудовую деятельность. "По имеющимся данным, за шесть месяцев текущего года незаконными услугами воспользовались более 400 иностранных граждан. Криминальный доход может превышать 800 тысяч рублей", - уточняется в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 (Организация незаконной миграции) УК РФ. Индивидуальному предпринимателю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, ирина волк
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк
Бизнесмен зарегистрировал 400 мигрантов в съемной квартире в Петербурге

В Петербурге задержали бизнесмена, незаконно зарегистрировавшего 400 мигрантов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Бизнесмена, незаконно зарегистрировавшего 400 мигрантов в квартире, задержали в Петербурге, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
«
"Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал одну из квартир дома на улице Демьяна Бедного в Санкт-Петербурге. За денежное вознаграждение он регистрировал на данной жилплощади мигрантов", - сказала Волк.
В дальнейшем фиктивные сведения о месте пребывания мигрантов предоставлялись в профильное подразделение, на их основании оформлялись патенты на трудовую деятельность.
"По имеющимся данным, за шесть месяцев текущего года незаконными услугами воспользовались более 400 иностранных граждан. Криминальный доход может превышать 800 тысяч рублей", - уточняется в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 (Организация незаконной миграции) УК РФ. Индивидуальному предпринимателю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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ПроисшествияЖильеСанкт-ПетербургРоссияИрина Волк
 
 
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