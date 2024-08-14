https://ria.ru/20240814/peterburg-1966092618.html

Бизнесмен зарегистрировал 400 мигрантов в съемной квартире в Петербурге

Бизнесмен зарегистрировал 400 мигрантов в съемной квартире в Петербурге - РИА Новости, 14.08.2024

Бизнесмен зарегистрировал 400 мигрантов в съемной квартире в Петербурге

Бизнесмена, незаконно зарегистрировавшего 400 мигрантов в квартире, задержали в Петербурге, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:03

2024-08-14T10:03

2024-08-14T11:49

происшествия

жилье

санкт-петербург

россия

ирина волк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Бизнесмена, незаконно зарегистрировавшего 400 мигрантов в квартире, задержали в Петербурге, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. "Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал одну из квартир дома на улице Демьяна Бедного в Санкт-Петербурге. За денежное вознаграждение он регистрировал на данной жилплощади мигрантов", - сказала Волк. В дальнейшем фиктивные сведения о месте пребывания мигрантов предоставлялись в профильное подразделение, на их основании оформлялись патенты на трудовую деятельность. "По имеющимся данным, за шесть месяцев текущего года незаконными услугами воспользовались более 400 иностранных граждан. Криминальный доход может превышать 800 тысяч рублей", - уточняется в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 (Организация незаконной миграции) УК РФ. Индивидуальному предпринимателю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20240722/peterburg-1961136927.html

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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, ирина волк