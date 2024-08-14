https://ria.ru/20240814/pensionery-1966058790.html

Эксперт рассказала, как может вырасти пенсия работающих пенсионеров

Эксперт рассказала, как может вырасти пенсия работающих пенсионеров - РИА Новости, 14.08.2024

Эксперт рассказала, как может вырасти пенсия работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий дважды в год смогут получить прибавку к выплатам в размере до 2 тысяч рублей, рассказала РИА... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T02:19

2024-08-14T02:19

2024-08-14T02:19

общество

россия

наталия медведева

владимир путин

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий дважды в год смогут получить прибавку к выплатам в размере до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 января 2025 года возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам. Она будет производиться дважды в год: с 1 февраля на размер инфляции за прошедший год, а с 1 апреля по росту доходов бюджета Социального фонда России. "Можно предполагать, исходя из расчета, что работающий пенсионер может получить прибавку до 2 тысяч рублей. Необходимо отметить, что суммы индексации страховой пенсии за период 2016-2024 годы будут выплачены работающим пенсионерам после прекращения ими трудовой деятельности", - сказала Медведева. Она отметила, что сумма индексации будет рассчитываться из стоимости пенсионного балла. Коэффициент индексации на 2025 год будет установлен правительством РФ к концу 2024 года. "Такие изменения законодательства направлены на ликвидацию дискриминации работающих пенсионеров и выплату им такого же размера пенсии, какой они бы получали, если бы относились к категории неработающих пенсионеров. И, соответственно, на повышение уровня жизни работающих пенсионеров", - считает эксперт. В конце июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что минимальное увеличение пенсии российских пенсионеров после индексации должно составить 1,3 тысячи рублей.

https://ria.ru/20240807/pensiya-1964539025.html

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общество, россия, наталия медведева, владимир путин, татьяна голикова