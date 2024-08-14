https://ria.ru/20240814/pensionery-1966058790.html
Эксперт рассказала, как может вырасти пенсия работающих пенсионеров
Эксперт рассказала, как может вырасти пенсия работающих пенсионеров - РИА Новости, 14.08.2024
Эксперт рассказала, как может вырасти пенсия работающих пенсионеров
Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий дважды в год смогут получить прибавку к выплатам в размере до 2 тысяч рублей, рассказала РИА... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T02:19
2024-08-14T02:19
2024-08-14T02:19
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий дважды в год смогут получить прибавку к выплатам в размере до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 января 2025 года возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам. Она будет производиться дважды в год: с 1 февраля на размер инфляции за прошедший год, а с 1 апреля по росту доходов бюджета Социального фонда России. "Можно предполагать, исходя из расчета, что работающий пенсионер может получить прибавку до 2 тысяч рублей. Необходимо отметить, что суммы индексации страховой пенсии за период 2016-2024 годы будут выплачены работающим пенсионерам после прекращения ими трудовой деятельности", - сказала Медведева. Она отметила, что сумма индексации будет рассчитываться из стоимости пенсионного балла. Коэффициент индексации на 2025 год будет установлен правительством РФ к концу 2024 года. "Такие изменения законодательства направлены на ликвидацию дискриминации работающих пенсионеров и выплату им такого же размера пенсии, какой они бы получали, если бы относились к категории неработающих пенсионеров. И, соответственно, на повышение уровня жизни работающих пенсионеров", - считает эксперт. В конце июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что минимальное увеличение пенсии российских пенсионеров после индексации должно составить 1,3 тысячи рублей.
https://ria.ru/20240807/pensiya-1964539025.html
https://ria.ru/20240810/ekspert-1965322963.html
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общество, россия, наталия медведева, владимир путин, татьяна голикова
Общество, Россия, Наталия Медведева, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Эксперт рассказала, как может вырасти пенсия работающих пенсионеров
Эксперт Медведева: работающие пенсионеры получат прибавку до двух тысяч рублей
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий дважды в год смогут получить прибавку к выплатам в размере до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева.
Согласно поручению президента РФ Владимира Путина
, с 1 января 2025 года возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам. Она будет производиться дважды в год: с 1 февраля на размер инфляции за прошедший год, а с 1 апреля по росту доходов бюджета Социального фонда России.
"Можно предполагать, исходя из расчета, что работающий пенсионер может получить прибавку до 2 тысяч рублей. Необходимо отметить, что суммы индексации страховой пенсии за период 2016-2024 годы будут выплачены работающим пенсионерам после прекращения ими трудовой деятельности", - сказала Медведева.
Она отметила, что сумма индексации будет рассчитываться из стоимости пенсионного балла. Коэффициент индексации на 2025 год будет установлен правительством РФ к концу 2024 года.
"Такие изменения законодательства направлены на ликвидацию дискриминации работающих пенсионеров и выплату им такого же размера пенсии, какой они бы получали, если бы относились к категории неработающих пенсионеров. И, соответственно, на повышение уровня жизни работающих пенсионеров", - считает эксперт.
В конце июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова
сообщила, что минимальное увеличение пенсии российских пенсионеров после индексации должно составить 1,3 тысячи рублей.