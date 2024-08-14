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"Ростех" представил на "Армии — 2024" противодроновые патроны - РИА Новости, 14.08.2024
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Новое оружие России
 
11:51 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/patrony-1966117712.html
"Ростех" представил на "Армии — 2024" противодроновые патроны
"Ростех" представил на "Армии — 2024" противодроновые патроны - РИА Новости, 14.08.2024
"Ростех" представил на "Армии — 2024" противодроновые патроны
"Ростех" представил специализированные противодроновые патроны для ружей и дробовиков на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:51
2024-08-14T11:51
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
бекхан оздоев
ростех
патриот
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. "Ростех" представил специализированные противодроновые патроны для ружей и дробовиков на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. "На выставке показаны два патрона для уничтожения малоразмерных беспилотников - IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr. Оба боеприпаса имеют калибр 12/76 и должны поражать низколетящие БПЛА различных типов за счет кинетической энергии метаемого снаряжения", - говорится в сообщении. "IGLA AnDr снаряжается дробью №0000-5 или картечью 6,2-8,5 мм. IGLA Vector AnDr снабжена световым элементом красного огня для визуализации полета дроби, чтобы корректировать направление выстрела", - добавили в Минобороны РФ. Отмечается, что патроны отличаются от обычных охотничьих и спортивных использованием пороха с усиленными характеристиками и большей массы дроби повышенной твёрдости. Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что мини-дроны представляют большую угрозу, но бороться с ними стандартными средствами, например, обычными зенитными ракетами, не всегда эффективно. "Поэтому "Ростех" создает альтернативные средства - мини-ракеты, комплексы РЭБ, а также специализированные боеприпасы, в том числе для стрелкового оружия. Усиленные патроны с улучшенной эффективностью дополнили эту линейку", - приводит пресс-служба слова Оздоева. Скорость полета дроби в спецпатронах составляет не менее 435 метров в секунду, кучность выстрела не менее 60%, а максимальная дальность поражения цели – не менее 100 метров. Для использования на ближних дистанциях конструкция патрона IGLA AnDr предусматривает бесконтейнерный вариант, который обеспечивает высокую осыпь дроби на расстоянии до 35 метров. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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безопасность, технологии, россия, бекхан оздоев, ростех, патриот, форум "армия — 2024"
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Бекхан Оздоев, Ростех, Патриот, Форум "Армия — 2024"
"Ростех" представил на "Армии — 2024" противодроновые патроны

"Ростех" показал на "Армии-2024" противодроновые патроны для ружей и дробовиков

© Фото : Ростех / Егор ЮркинСпециализированные ружейные патроны для стрельбы по БПЛА
Специализированные ружейные патроны для стрельбы по БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Ростех / Егор Юркин
Специализированные ружейные патроны для стрельбы по БПЛА
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. "Ростех" представил специализированные противодроновые патроны для ружей и дробовиков на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"На выставке показаны два патрона для уничтожения малоразмерных беспилотников - IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr. Оба боеприпаса имеют калибр 12/76 и должны поражать низколетящие БПЛА различных типов за счет кинетической энергии метаемого снаряжения", - говорится в сообщении.
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"IGLA AnDr снаряжается дробью №0000-5 или картечью 6,2-8,5 мм. IGLA Vector AnDr снабжена световым элементом красного огня для визуализации полета дроби, чтобы корректировать направление выстрела", - добавили в Минобороны РФ.
Отмечается, что патроны отличаются от обычных охотничьих и спортивных использованием пороха с усиленными характеристиками и большей массы дроби повышенной твёрдости.
Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что мини-дроны представляют большую угрозу, но бороться с ними стандартными средствами, например, обычными зенитными ракетами, не всегда эффективно.
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"Поэтому "Ростех" создает альтернативные средства - мини-ракеты, комплексы РЭБ, а также специализированные боеприпасы, в том числе для стрелкового оружия. Усиленные патроны с улучшенной эффективностью дополнили эту линейку", - приводит пресс-служба слова Оздоева.
Скорость полета дроби в спецпатронах составляет не менее 435 метров в секунду, кучность выстрела не менее 60%, а максимальная дальность поражения цели – не менее 100 метров. Для использования на ближних дистанциях конструкция патрона IGLA AnDr предусматривает бесконтейнерный вариант, который обеспечивает высокую осыпь дроби на расстоянии до 35 метров.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссияБекхан ОздоевРостехПатриотФорум "Армия — 2024"
 
 
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