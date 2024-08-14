https://ria.ru/20240814/patrony-1966117712.html

"Ростех" представил на "Армии — 2024" противодроновые патроны

"Ростех" представил на "Армии — 2024" противодроновые патроны - РИА Новости, 14.08.2024

"Ростех" представил на "Армии — 2024" противодроновые патроны

"Ростех" представил специализированные противодроновые патроны для ружей и дробовиков на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:51

2024-08-14T11:51

2024-08-14T11:51

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

бекхан оздоев

ростех

патриот

форум "армия — 2024"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966118026_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0741694a042c7261c8afaa3a11e217c0.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. "Ростех" представил специализированные противодроновые патроны для ружей и дробовиков на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. "На выставке показаны два патрона для уничтожения малоразмерных беспилотников - IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr. Оба боеприпаса имеют калибр 12/76 и должны поражать низколетящие БПЛА различных типов за счет кинетической энергии метаемого снаряжения", - говорится в сообщении. "IGLA AnDr снаряжается дробью №0000-5 или картечью 6,2-8,5 мм. IGLA Vector AnDr снабжена световым элементом красного огня для визуализации полета дроби, чтобы корректировать направление выстрела", - добавили в Минобороны РФ. Отмечается, что патроны отличаются от обычных охотничьих и спортивных использованием пороха с усиленными характеристиками и большей массы дроби повышенной твёрдости. Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что мини-дроны представляют большую угрозу, но бороться с ними стандартными средствами, например, обычными зенитными ракетами, не всегда эффективно. "Поэтому "Ростех" создает альтернативные средства - мини-ракеты, комплексы РЭБ, а также специализированные боеприпасы, в том числе для стрелкового оружия. Усиленные патроны с улучшенной эффективностью дополнили эту линейку", - приводит пресс-служба слова Оздоева. Скорость полета дроби в спецпатронах составляет не менее 435 метров в секунду, кучность выстрела не менее 60%, а максимальная дальность поражения цели – не менее 100 метров. Для использования на ближних дистанциях конструкция патрона IGLA AnDr предусматривает бесконтейнерный вариант, который обеспечивает высокую осыпь дроби на расстоянии до 35 метров. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240813/radiostantsiya-1965846638.html

https://ria.ru/20240812/rls-1965593425.html

https://ria.ru/20240812/luch-1965600812.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия, бекхан оздоев, ростех, патриот, форум "армия — 2024"